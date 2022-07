Heinrich Róbert a ZTE KK-nál eltöltött hosszú évek (sőt, immár évtizedek) alatt általában másodedzői feladatokat látott el, de volt vezetőedző, és az utóbbi években többször „beugró” vezetőedző is. Már persze akkor, ha erre szükség volt, és mint tudjuk, volt erre nem is egy alkalom.

Most, a nyári időszakban a klub fiataljainak tart egyéni képzést, ami elmondása szerint nem idegen tőle.

– Ez most egy másfajta tevékenység a szakmán belül, de eddig is foglalkoztam a csapat fiatal játékosaival, amikor a felnőttcsapat mellett dolgoztam – válaszolta a kérdésre, hogy miként tetszik számára ez a szerepkör. – Nemcsak a gyerekek, de az edzőkollégák munkáját is figyelem. Az a feladatom, hogy az utánpótlásban zajló tevékenységet segítsek kicsit szervezettebbé tenni. Hozzáteszem: szerintem eddig is jól dolgoztak a klub edzői, hiszen valamennyi korosztályban van válogatott játékosunk. De Bencze Tamás szakmai igazgatóval folyamatosan konzultálunk annak érdekében, hogy még hatékonyabbá tegyük ezt a munkát.

– Tudják ezek a srácok, hogy egy korábbi százhetvenötszörös válogatott játékos, tízszeres magyar bajnok tart nekik edzést, akit négyszer az év magyar kosárlabdázójának is megválasztottak?

– Nem tudom. Én nem vagyok annak a híve, hogy ezt reklámozzam. Az sokkal fontosabb, hogy a hozzáadott érték határozza meg a munkámat, amit itt elvégzünk. A múltamra természetesen büszke vagyok, de nem szoktam ezzel kérkedni.

– Ennyi tapasztalattal a háta mögött van rálátása: mennyiben változott a kosárlabda az évtizedek alatt. Mi jelenti ma a prioritást?

– Teljesen más, egészen megváltozott a játék. Ma már nem arra készítjük fel a játékosokat, hogy negyven percig bírják a mérkőzéseket, hanem rövidebb, de intenzívebb szakaszokban kell jól és pontosan teljesíteniük. Annak idején el lehetett pár percre tűnni a pályán, amíg az ember összeszedte magát, ma erre nincs lehetőség. Sokkal gyorsabb a játék, sokkal több a testi kontaktus a pályán, fizikálisabb lett minden. Hozzáteszem, a felkészítés is tervszerűbb, már fiatalkorban el kell sajátítani, meg kell érteni a védekező rendszereket.

– Az edzői szemlélet is változott ezzel párhuzamosan?

– Igen, ez törvényszerű. A felnőttcsapatoknál gyorsan kiütközik, ha valaki nem sajátította el ezeket az alapokat, például azt, hogyan kell védekezni csapatszinten. Egy felnőttegyüttes edzője nem biztos, hogy azért van abban a pozícióban, hogy ezeket a hiányosságokat fejlessze. Tőle már eredményt várnak és nincs annyi türelem az eredménykényszer miatt sem. Az ilyen dolgokat például a fiatalok egyéni képzésein lehet gyakorolni. Az itt befektetett idő később kamatozik.