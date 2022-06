- Mindig a lehető legtöbbre törekvő csapatra kell törekedni, aminek gyorsan kell jönnie, már az első bajnoki mérkőzésünkön. Sok klub és csapat elveszti az arcát, mi azonban az elejétől ilyenek akarunk lenni. Elöl és hátul is meg kell erősíteni az együttest, hiszen hátul nem akarunk gólt kapni, elöl pedig szeretnénk gólokat lőni. Nem egy rövid távú projektben gondolkodunk, hanem hosszabb periódusban, és kellenek majd egyéniségek a pályára és pénz is a megvalósításra, hogy folyamatosan fejlődjünk.



A célkitűzéssel kapcsolatban Dragóner Attila elmondta, ezt majd akkor fogalmazzák meg, ha kialakult a végleges keret. A legutóbbi szezonban kölcsönjátékosként itt szereplők közül senki nem marad, amit úgy indokolt: egyrészt szakmai okok miatt, illetve anyagi szempontok is közrejátszottak benne. Kölcsönből viszont visszatér is visszatér és az első csapattal kezdi meg a felkészülést Németh Dániel, Németh Erik, Szabó Bence, akik valamennyien Lendván futballoztak, valamint Tiszakécskéről Kovács Barnabás is.





A tegnap nyilvánosságra hozott, tervezett felkészülési program.

Június 25.: Nagykanizsa- ZTE FC

Június 29.: Borac Banja Luka - ZTE FC

Július 4-9. szlovéniai edzőtábor.

Július 6.: Slask Wroclaw - ZTE FC.

Július 9.: TSV Hartberg - ZTE FC. Július 13.: Vasas-ZTE FC.

Július 16.: tervezett felkészülési mérkőzés

Július 23.: Zete Fieszta.