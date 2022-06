Korábban írtunk róla: a megyeszékhelyi pilóta számára nem indult könnyen az új szezon. Kitűzte maga elé az Európa-bajnoki szereplést, emiatt kategóriát váltott, ám ez csak leírva ilyen egyszerű. A Skoda Fabia „áthangszerelését” ugyanis rengeteg műszaki probléma kísérte, melyeken nem volt egyszerű úrrá lenni. Ezek után az ob harmadik, máriapócsi futamával kapcsolatban talán a legjobb hír az, hogy az autó immár kifogástalanul működött.

– A különleges kihívást ezúttal az jelentette, hogy az első napon gyakorlatilag végig ömlött az eső, rettenetesen csúszóssá, kátyússá és nyomvályússá téve a pályát – mesélte Répási Róbert. – Ilyen körülmények között aki nem biztonságit autózott, könnyen a falban találhatta magát, és volt is jó néhány baleset. Szerencsére nekem sikerült a pályán maradni, és a második idővel zártam az első kvalifikációt.

Ennek a futamnak a rajtját az 1600 köbcentiméteres, kétkerék-meghajtású kategóriában egy baleset miatt visszaintették, az indulásnál azonban az élen Laczkó Lehel és a második helyen Répási Róbert is defektet kapott, így mindkét autón a rajtrácson kellett kereket cserélni. A gyors kezű szerelők megoldották a feladatot, majd jött a futam, melyen Laczkó vezetett Répási előtt, ám a hajrában ismét mindkettejük autója defektes lett…

– Nem egymásnak okoztuk ezeket, a pálya volt a „hibás” – mesélte az egerszegi versenyző. – Mindketten aszfaltos esőgumikat raktunk fel, ezek azonban nem bírták a murvás részen a kátyúkat, és az abroncs egyszerűen leugrott a felniről. Szerencsére volt némi előnyünk, és bár jöttek ránk a többiek, be tudtunk evickélni a célba az első két helyen.

És ez a sorrend a két versenyző között a hétvége további részében (második kvalifikáció és a döntő) sem változott, így a szezon harmadik versenyén Répási másodszor lett második.

– Most már nyugodt vagyok, egyértelmű, hogy tartani tudjuk a célkitűzést, és harcolhatok a dobogós helyekért a szezonban – folytatta az egerszegi pilóta. – Nem találkoztunk még minden versenyzővel, a hírek szerint a következő futamon, a hónap utolsó hétvégéjén Ausztriában is lesznek új arcok és autók a mezőnyben. De nem baj, a lényeg az, hogy a mi autónk rendben van, a csapatunk is olajozottan működik, így csak magunkra kell figyelnünk.