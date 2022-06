Technoroll Teskánd - Szegedi VSE 2-1 (0-1)

Teskánd, 600 néző. Jv.: Bana (Kiss, Rózsa).

Teskánd: Pergel D. - Molnár A., Bailo, Simonfalvi, Bolla - Pergel B., Nagy R., Nagy M. (Megyesi, 90.), Hetesi - Németh N. (Boronyák, 78.), Bontó. Edző: Pergel Attila.

Szegedi VSE: Czirják - Kormányos, Rádai, Csamangó, Papp Á. (Kelemen V., 72.) - Pócs, Fülöp, Plicha, Frank - Taci, Amariutei. Edző: Paksi Péter.

Gólszerzők: Bailo (49.), Pergel B. (79.), illetve Amariutei (35.).

Múltz vasárnap Szegeden elkönyvelt már egy bravúrt a Zala megyei bajnokság győztese, a Teskánd, hiszen 4-3-ra győzött a Csongrád megyei aranyérmes SZVSE ellen. A visszavágót tehát esélyesebbként kezdhette, azonban teskándi részről előzetesen elhangzott: úgy tekintenek a szombati visszavágóra, hogy mindkét csapatnak ugyanannyi sansza van még kiharcolni a feljutást.

Sok néző várta a két csapatot Teskándon és a hazaiak mindjárt egy helyzettel nyitottak, amikor Nagy M. csak centikkel lőtt mellé. A zalaiak támadtak, de ügyeltek, hogy nagyon ne nyíljanak ki, a 17. percben Németh N. 6 méterről fejelt a felső lécre. Kiegyenlített lett a találkozó a Szeged is ment előre, amely a 35. percben megszerezte a vezetést: jó labdát kapott középen az SZVSE egyik legveszélyesebb játékosa, Amariutei, aki nem is hibázta el a lehetőséget és 6 méterről helyezett a kapuba, 0-1. A vezetés meghozta a kedvét a vendégeknek, de jól hárított a hazai együttes.

A második félidő gyors teskándi góllal indult. A 49. percben a bal oldalról jutott szabadrúgáshoz a Teskánd, a beívelésre Bailo Dávid ugrott fel a legmagasabbra és a hálóba bólintott, 1-1. Ennek a gólnak nagy jelentősége volt, hiszen érezhetően megfogta a szegedieket, akik viszont idővel ismét támadásokat vezettek, nem is veszélyteleneket. A 61. percben egy megpattanó labdát mentett szögletre Pergel Dávid kapus, ami bravúr volt abban a pillanatban. A 79. percben viszont eldőlt minden, ugyanis egy előreívelt labdát Pergel Bence tartott meg, majd lefordult őrzőjéről és 8 méterről lőtt a kapuba, 2-1. A Szegednek innentől már három gól kellett volna, hogy megnyerje a párharcot és érezhetően kissé már a hitét is vesztette.

A Technoroll Teskánd kettős győzelemmel, 6-4-es összesítéssel bizonyult jobbnak a Szegedi VSE együttesénél és megérdemelten jutott fel az NB III-ba, húsz esztendővel azt követően, hogy ezt megelőzően a magyar labdarúgás harmadik vonalában szerepelhetett.

Pergel Attila, a Teskánd edzője érthetően elégedett volt:

-Boldog vagyok, hogy sikerült kiharcolni a feljutást. Tudtuk, hogy a Szeged ellen a visszavágó még nehéz lesz és azt is, hogy az első gólnak nagy jelentősége lehet. Ezt ugyan a Szeged szerezte, de sikerült a védelmünket megszervezni és egyenlíteni, majd megnyerni ezt a mérkőzést is. Gratulálok a fiúknak és köszönöm az egyesület vezetésének is a támogatást. Kettős győzelemmel jutottunk fel, ezt én sem gondoltam volna, hiszen a párharc kezdetén inkább a Szegednek adtak nagyobb esélyt."