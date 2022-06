Az ünnepélyes megnyitóra idén már másodszor gyülekeztek a sakkozók a Karos Korzónál. Úgy tűnik, a tavaly átadott látogatóközpont ideális helyszíne lehet a jövőben is a négy évtizedes múltra visszatekintő sakkfesztiválnak, amelynek megnyitóján a viadal szakmai igazgatója, Horváth Sándor köszöntötte elsőként a résztvevőket. A legfontosabbnak azt tartotta megemlíteni, hogy Zalakaros támogatása nélkül nem jöhetett volna létre a mostani, sorrendben 41. verseny, hiszen a pandémia – és az azt követő időszak is – nehéz helyzetet teremtett. – Itt értékelődik fel ez a kapcsolat, ami Zalakaros és a magyar sakkozás között él – tette hozzá. Novák Ferenc, a város polgármestere hangsúlyozta: bár Zalakarost elsősorban a fürdőjéről ismerik, azonban a sakk is hozzásegítette, hogy a jó híre minél messzebbre jusson a világban, hiszen az elmúlt négy évtized alatt gyakorlatilag a földgolyó minden részéből fogadhattak vendéget, akik a sakk miatt utaztak ide. Novák Ferenc ünnepélyesen is megnyitotta a versenyt, majd Fehér Gyula, a viadal főbírója ismertette a legfontosabb szabályokat.

Ami a mezőnyt illeti: összesen 96 sakkozó nevezett a versenyre, tizenegy ország képviseletében. Három nagymesteri fokozattal rendelkező sakkozó van a mezőnyben, mindhárman esélyesként vághattak a küzdelmeknek. Kántor Gergely, a Tuxera- Aquaprofit NSK bajnokcsapatának tagja egyben a verseny címvédője is, aki az idei sakkolimpiai csapat keretének is a tagja, mellette Horváth Ádám, a Z. Csuti-Hydrocomp SK sakkozója is ott lehet a legvégén az élen, csakúgy, mint a francia színekben induló szenior világbajnok Vladimir Okhotnik. Persze a meglepetés mindig benne van a játékban, így a rohamléptékben fejlődő indiai sakkozók is beleszólhatnak majd az elsőségbe. Az első fordulóban nem született meglepetés, az esélyeseknek tartott versenyzők győztek. A 9 fordulós, svájci rendszerű viadal fordulói a jövő hétfői zárásig mindennap 15 órakor kezdődnek.