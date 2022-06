A Kadan városában lezajlott, az ippon sobu szabályok szerint kiírt cseh nagydíjon a Magyar JKA Karate Szövetség válogatottjának tagjaként indult az egerszegi versenyző, hiszen a szakvezetés őt is számításba veszi az év második felében esedékes világ- és Európa-bajnokságra készülő csapatban. Dancs Lora ennek megfelelően teljesített az U14-15-ös korcsoportban, hiszen küzdelemben és formagyakorlatban is ezüstérmet szerzett. A két második helyezéssel pedig a korcsoport legeredményesebb versenyzőjének járó különdíjat is elnyerte.