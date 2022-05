Három fordulóval a szezon zárása előtt zalai szempontból a lényegi kérdések már eldőltek a harmadik vonalban. A kiesés a Kanizsa után immár a ZTE második csapatát sem fenyegeti, mint ahogy az is biztos, hogy az Andráshida hátrébb lép egy osztállyal. Ettől függetlenül persze erre a hétvégére is vannak célok, melyeket el szeretnének érni csapataink.

A Tarr Andráshida házigazdaként sem számít a zalai rangadó esélyesének, főleg, mert a személyi helyzet továbbra sem javul a csapatnál.

– Vannak sérültjeink, eltiltottunk és olyan játékos is, aki időközben Németországba költözött dolgozni – mondta az edző, Dobos Sándor. – Továbbra is az ifistákra építünk, és ha a kapu előtt elöl és hátul is tudunk határozottabbak lenni, játszhatunk egy jó, rang­adóhoz méltó mérkőzést.

A ZTE FC II-nél is a fiatalok kapnak főszerepet, hiszen a klub első csapata ugyanezen a napon Kisvárdán játszik.

– Ettől függetlenül nyerni szeretnénk vasárnap – fogalmazott Koller Zoltán vezetőedző –, az, hogy a bentmaradás megvan, felszabadító erővel hathat a társaságra.

Az FC Nagykanizsa vezetőedzője, Gombos Zsolt azt emelte ki: a Veszprém elleni meccsen mindkét gárda teher nélkül játszhat, ám így is nehéz találkozóra számít.

– Vendégünk már biztosan dobogós, mi pedig nem eshetünk ki, a találkozó ettől függetlenül nem lesz egyszerű – fogalmazott a tréner. – A Veszprém remek csapat, a meccset pedig háromesélyesnek érzem, ám hazai pályán nagy bizonyítási vágy munkál bennünk. Mindent meg fogunk tenni, hogy pontot, de inkább pontokat szerezzünk.