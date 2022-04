Bárhogy is áll jelenleg a két együttes, akkor is illik zalai rangadóról beszélni a Tarr Andráshida SC–Nagykanizsa találkozó vonatkozásában. A két csapat múltbéli összecsapásai is erősítik ezt, bár jelenleg az ASC az utolsó előtti és szinte biztos kieső, míg a dél-zalaiak a húszas mezőny kilencedik helyén állnak. A Nagykanizsa a hét végén a Balatonfüredtől kapott ki hazai pályán, előtte múlt szerdán Tatabányán, így Gombos Zsolt együttese hol, ha nem Andráshidán javítana.

Ami a hidaiakat illeti, megfogyatkozott, rendkívül fiatal átlagéletkorú csapatukkal küzdenek, de van, amit nem lehet helyettesíteni, mégpedig a tapasztalatot.

– Most, hogy még sérültjeink is vannak, gyakorlatilag ifjúsági korú csapattal vesszük fel rendre a harcot az ellenfelekkel – jellemezte a helyzetet Dobos Sándor vezetőedző. – Az NB-s tapasztalatot, ami szerdai ellenfelünknél is meglesz velünk szemben, azt nem lehet csak úgy kompenzálni. Viszont szervezettséggel és hozzáállással, harcossággal megteszünk majd mindent. Mi az a csapat vagyunk, amelynek kell a szerencse is. Szerdán egy döntetlenközeli játékban bízom, aztán kiderül, mi jön ki belőle.

A ZTE FC II csapata a Kelen SC otthonába látogat. Az egerszegi fiatalok a bennmaradásért harcolnak – épp a vonal felett vannak –, és a szerdai házigazda, amely egy ponttal gyűjtött eddig többet a ZTE II-nél, hasonló cipőben jár. Érdekes mérkőzés lesz.