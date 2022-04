A megyei labdarúgó-bajnokság I. osztályának mérkőzéseit az ünnepi hétvége első napján, pénteken rendezték meg, azonban nyolc csapat készülhetett a hétfőre is. Ekkor rendezték ugyanis meg a Zala Megyei Kupa negyeddöntőit, a továbbjutás pedig egy mérkőzésen dőlt el. Tulajdonképpen a papírforma igazolódott be, a Lenti–Gyenesdiás találkozón pedig a hazaiak egy nagy fordítással jutottak be a legjobb négy közé.

A Zala Megyei Kupában pénteken tartják meg az elődöntő sorsolását, de a mostani veszteseknek sem ért véget még a sorozat. Zala megye ugyanis öt csapatot adhat az ősszel kezdődő Magyar Kupa főtáblájára. A legjobb négy mellett így a veszteseket is összesorsolják, hogy aztán a későbbi két győztes megmérkőzzön egymással az 5. helyért. Mint megtudtuk, a megyei kupadöntőt az MLSZ Zala Megyei Igazgatósága szeretné a ZTE Arénában megrendezni, egyelőre zajlanak az egyeztetések, hogy mikor lesz alkalmas időpont erre.

Hévíz-Semjénháza 0-2 (0-2)

Hévíz, 40 néző. Játékvezető: Lapath D.

Hévíz: Kiss J. – Rózsás, Damina (Huszár), Nagy D., Meidl, Dominkó (Fehér), Sabján (Filó), Nyári, Pál (Sebestyén), Bresztovszky, Tóth I. Edző: Damina László.

Semjénháza: Szakmeiszter – Kovács (Earles Matthew), Balogh, Schuller, Körösi, Csongár, Dobri L. (Novák), Kapuvári, Bagó, Szilágyi (Dobri S.), Bakos. Edző: Kovács Imre.

A mérkőzés kezdetétől fogva támadólag lépett fel a Semjénháza, és a 38. percben Dobri L. révén vezetést szerzett. Nem sokkal később Csongár révén már 0-2 volt az állás, aki nagyjából 40 méterről emelte a kapuba a labdát. A találkozó 61. percében kimaradt egy hévízi büntető, így nem sikerült szépítenie a hévízi fiataloknak, akik méltó ellenfelei voltak a Semjénházának. A Hévíz csapata gratulált a sportszerűen játszó Semjénháza együttesének.

Gólszerzők: Dobri L., Csongár.

Jók: az egész csapat, ill. Balogh, Körösi, Csongár

Szepetnek–Zalaszentgrót 0-7 (0-5)

Szepetnek, 50 néző. Játékvezető: Hegedüs M.

Szepetnek: Kalányos (Szekeres P.) - Büki B., Szabó Ba., Fadgyas (Szabó M.), Pál Ma., Szilágyi A., Pál F., Orsós R., Nagy T., Pál Mi., Horváth M. Edző: Németh István.

Zalaszentgrót: Tóth Zs. – Penczák, Csik (Kiss L.), Baráth M., Pődör, Iberhart, Kiglics, Lampert, Gájer P. (Fábián K.), Horváth D., Ferenczi (Vasáros). Edző: Jankovics Péter.

Az előző pénteki bajnokijuk után a kupasorsolás nyomán rögtön újra találkozhatott a két együttes, ezúttal azonban Szepetneken. A néhány nappal korábbi eredmény – a Zalaszentgrót 4-0-ra nyert – nem ígért sok jót a hazaiaknak a kupafordulóra sem, ugyanakkor, ha leszámítjuk a viszonylag korán kapott gólt, lett volna bőven idő a sorok rendezésére. A találkozó 22. percétől kezdődött egy olyan hazai „kisiklás”, mely pontot is tett a mérkőzés menetére, valamint a továbbjutás eldöntésére. A Zalaszentgrót egy összeszokott, masszív legénység, míg a szepetnekiek számára mentálisan, a bajnokságbeli záró időszak előtt nem a legjobbkor jött egy ilyen mértékű vereség.

Gólszerzők: Ferenczi (3, egyet 11-esből), Penczák (2, egyet 11-esből), Gájer P., Baráth.

Jók: senki, illetve Lampert, Iberhart, Kiglics, Baráth.

Lenti TE–Kinizsi Gyenesdiás 4-2 (0-2)

Lenti, 50 néző. Játékvezető: Farsang B.

Lenti: Balogh B. – Bakos (Tóth B.), Lukács (Kondákor), Sárkány, Lovrencsics, Takács, Szabó K., Orbán, Simon P. (Kiss K.), Mentes, Biharvári. Játékos-edző: Koczor Szilárd.

Gyenesdiás: Cséri – Hegyi, Fellner (Gémes), Nedelkó, Bertók (Szokoli), Besze, Tóth B. (Maturicz), Tarnóczai, Ács, Szabó Á., Zsiga. Edző: Kocsis Norbert.

Az első félidőben a hazai csapat több lehetőséget is elhibázott a kapu előtt, amit a vendégek két kontratámadás végén meg is bosszultak. A félidőre 2-0-s vendég vezetéssel vonultak az öltözőbe a csapatok. A második játékrészben a hazai csapat sok helyzetet kidolgozva és értékesítve megérdemelten fordította meg a találkozót.

Gólszerzők: Takács (3), Sárkány, ill. Tarnóczai, Ács.

Jók: Takács (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. senki.

Femat Csesztreg–Technoroll Teskánd 0-4 (0-1)

Csesztreg, 100 néző. Játékvezető: Kiss N.

Csesztreg: Kiss Be. – Póczak, Horváth R., Őri Cs., Kiss Ba. (Fülöp M.), Péter M. (Pál B.), Kiss Bá. (Könye), Nagy N., Elek, Őri M. (Magai), Németh D. (Németh R.). Edző: Tamás Tamás.

Teskánd: Pergel D. - Molnár A. (Egyed D.), Bedő M., Nagy R., Simonfalvi, Major J. (Szekeres F.), Hetesi, Nagy T. (Nagy M.), Bolla, Bontó, Pergel B. Edző: Pergel Attila.

A hazaiak fogadkoztak, hiszen ebben a párosításban még a pénteki, bajnoki „pályaválasztói szerep” is azonos volt a csesztregi találkozón. A teskándiak ugyan kiemelkednek a megyei I. osztály mezőnyéből, a kupa éppen a miliője végett kupa. Viszont a találkozó 10., valamint 50. percében ugyanúgy gólt kaptak a hazaiak, mint néhány nappal korábban, sőt, a további két teskándi találat is szinte a bajnokijukkal megegyező időszakban esett. Összességében a vendégek annak rendje és módja szerint őrölték fel a hazaiak ellenállását, bejutva így a sorozat legjobb négy együttese közé.

Gólszerzők: Bontó (2), Póczak, Pergel B.

Jók: Őri Cs., Elek, Péter M., Kiss Bá., illetve az egész csapat.