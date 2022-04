Tarr Andráshida SC–FC Nagykanizsa 0-1 (0-1)

Andráshida, 100 néző. Jv.: Maml.

Andráshida: Kiss B. - Novák, Fábián, Dömötörfy, Karóczkai - Ámrahám M., Czafit B., Nagy-Palócz, Szabó M. - Bakó, Szinay. Vezetőedző: Dobos Sándor.

Nagykanizsa: Horváth M. - Horváth B., Pál A., Major, Simon B. - Kószás, Szabó P. - János N., Kovács Gy., Lőrincz (Varga) - Török. Vezetőedző: Gombos Zsolt.

Gólszerző: Lőrincz B. (8.).

A zalai derbin – hiszen mégis­csak régi riválisokról van szó – egyértelműen a dél-zalaiak voltak az esélyesebbek a rendkívül fiatal átlagéletkorú házigazda ellen. A Nagykanizsa azonnal magához ragadta a kezdeményezést és a 8. percben már vezetett is Lőrincz találatával. Érdekes módon a bekapott gól nemhogy óvatosabbá tette, de bátrabb játékra sarkallta az Andráshidát. Küzdelmes volt inkább a játék, persze a kanizsaiak veszélyesebbek voltak, de például a hazaiaknak is volt pár ígéretes kontrája. A második félidő is hasonló mederben kezdődött, tehát kiegyenlítettnek volt nevezhető a játék, az andráshidaiak bátran futballoztak és szervezettek maradtak, így a tabellán jóval előrébb tartó Nagykanizsa nem tudta feltörni őket. Úgy tűnt, hogy a vendégek csak gyors ellentámadások után kerülhetnek majd helyzetbe. Aztán a 75. percben Szinay került nagy helyzetbe, de nem tudott élni a lehetőséggel, így az egyenlítés elmaradt. Szinte azonnal ezt követően a másik oldalon egy jobb oldali beadás után Török lőtt a kapufára. A találkozó így ért véget, győzött az esélyesebb Nagykanizsa, de kis szerencsével pontot menthetett volna az Andráshida.

Dobos Sándor: „Ha a számszerű eredményt nézem, akkor ez 0-1, de én azt mondom: olyan, mintha megnyertük volna a mérkőzést. Kicsit bátrabb kezdéssel elkerülhettük volna a gólt. Büszke vagyok a fiúk teljesítményére, a rutintalanságunkat harcaissággal ellensúlyoztuk.

Gombos Zsolt: „Ha ezt a meccset a játékosaim vízben játszották volna, akkor jó páran belefulladtak volna… Semmi pozitívumot nem tudok mondani a három ponton kívül. Sajnálom azt, aki ezt a meccset végigszenvedte Kanizsa-szurkolóként. Ezzel nem lenézve az ellenfelünket, hanem ez a saját csapatomra és magamra is kritika.”

Kelen SC–ZTE FC II 1-2 (1-0)

Budapest, 100 néző. Jv.: Nagy A.

ZTE FC II: Németh - Rebernik, Dóczi (Bekő), Sebestyén, Huszti – Milovanovikj (Őr), Szántó (Szökrönyös), Posztobányi, Papp L. - Grzan (Fehér), Szalay. Vezetőedző: Koller Zoltán.

Gólszerzők: Soós (38.), illetve Szalay (60.), Huszti (87.).

Több visszajátszó is szerepelt a ZTE második együttesében, így erős csapat lépett pályára. Az első félidőben a zalaiak domináltak, de helyzeteiket kihagyták. Egy rögzített szituáció után a hazaiak szerezték meg vezetést. Fordulás után a vendégek nagyot küzdöttek, előbb egyenlítettek. A mérkőzés hajrájában a ZTE kicsikarta a győzelmet. A jó képességű fővárosi csapat otthonában értékes három pontot szerzett a ZTE FC II. együttese.

Koller Zoltán: „Gratulálok a fiúknak, nagy szívvel, igazi csapatként játszva megérdemelt győzelmet arattunk.”