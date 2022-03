Ezzel pedig először vehetett részt zalaegerszegi dzsúdós egy EK-n, és ez a tény önmagában is mérföldkő a Zalaegerszegi Judo SE és persze Mátéffy Gábor karrierjében is. A magyar ifjúsági válogatott tagjaként indult egerszegi judoka a 66 kg-os súlycsoportban mérlegelt, aki az első körben az olasz Drogo Matteo ellen egy vetődéses technikából wazari előnyre tett szert, majd ezt követően leszorítással fejezte be a küzdelmet. Elsőre győzelem, majd következett az izraeli Kloda Gal. Ezúttal az izraeli ellenfél kemény diónak bizonyult és két wazari dobással besöpörte a győzelmet.

– Gábor láthatóan izgult, nem tudta mi vár rá, hiszen élete első EK-versenye volt, ebből messzemenő következtetéseket nem vonhatunk le – jegyezte meg szereplésével kapcsolatban ifj. Nagysolymosi Sándor edző. – Két további Európa-kupa vár ránk, bízunk benne, hogy sikerül az Európa-bajnoki csapatba kerülést kivívnia az elkövetkezendő versenyeken.