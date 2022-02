ZTE FC – Kisvárda Master Good 0-0

Zalaegerszeg, 1129 néző. Jv.: Andó-Szabó (Vígh-Tarsonyi, Szalai).

ZTE FC: Demjén – Lesjak, Serafimov, Kálnoki-Kis, Bedi – Halilovic, Sankovic – Meshack (Milovanovikj, 72.), Spoljaric, Tajti (Fehér, 90.) – Koszta (Gergényi, 83.). Vezetőedző: Waltner Róbert.

Kisvárda: Dombó – Hej, Kravtsuk, Cirkovic, Leoni (Makowski, 91.) – Melnyik, Karabeyov (Zlicic, 83.)– Asani (Peteleu, 76.), Ötvös, Camaj – Mesanovic (Gosztonyi, 91.). Vezetőedző: Révész Attila.

Sárga lap: Halilovic (34.), Serafimov (40.), Lesjak (51.), Meshack (67.), illetve Hej (18.), Karabeyov (31.), Kravtsuk (58.),

A háborúba torkollt orosz-ukrán válság következményeként a hazánkban játszó ukrán labdarúgók is teljes figyelemükkel az otthoni események miatt aggódnak. Pénteken, a Paks-Fehérvár FC találkozón például a fehérváriak légiósai nem vállalták a játékot. Nos, a Kisvárda együttesében is vannak ukrán, vagy ukrán származású labdarúgók s a találkozó előtt - szóbeszéd szintjén persze elterjedt, hogy esetleg ők sem lépnek pályára. A választ persze az összeállítás adta meg erre, vagyis a kisvárdaiak esetében szó sem volt hasonlóról.

No, de bármennyire is sajnálatosak és szomorúak a szomszédos országban zajló események, a lényeg szombaton délután Zalaegerszegen a futballon volt. Az egerszegiek tulajdonképpen az első perctől átvették az irányítást és gyakorlatilag a Kisvárda térfelén járt a labda. A vendégek behúzódtak és egyértelműen az ellentámadásokra rendezkedtek be, de csak nagyon kevés alkalommal sikerült nekik egyet-egyet vezetni. A ZTE FC támadott, de a zárt védelemmel nem sokat tudott kezdeni. Talán az első kaput eltalált lövés is a 27. percben jött el, amikor Zoran Lesjak kissé jobbról, a tizenhatos sarkától lőtt, de Dombó könnyedén hárított. Komótos iram mellett zajlott a játék, egy biztos, mindkét csapat tud ennél jobban is futballozni. Nem sok kockázatot vállaltak fel, de volt ebben némi indokoltság is: például a ZTE lehet, hogy nem akart nekirontani nagyon az ellenfélnek, hiszen a Kisvárda nem véletlenül áll ilyen előkelő pozícióban. És tud is jobban futballozni, ha akar.

Az első félidei játék alapján „garatáltnak” tűnt a gól nélküli döntetlen, de persze csak akkor, ha nem változik semmi a második félidőben. Egy fokkal mintha aktívabban kezdett volna játszani a Kisvárda is, és az 57. percben jött is az a bizonyos veszélyes kontra. Ennek végén Ötvös egy csellel játszotta tisztára magát és 12 méterről kinézte magának a jobb alsó sarkot, ám Demjén nagy vetődéssel védett. Mindenképpen élénkebb lett a találkozó, de sok hibával tarkított is, és nem lehetett mondani, hogy közel jártak volna a gólhoz a csapatok. Lapokból annál több villant, hiszen a hetedik sárgát is kiosztotta Andó-Szabó játékvezető, pedig egyáltalán nem volt valami parázs ez a meccs. Ahogy közeledett a mérkőzés vége egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy aki gólt szerezne, jó eséllyel meg is nyerné a mérkőzést.

De nem volt gól, így győztes csapat sem ezen a mérkőzésen, viszont egy-egy ponttal gazdagodtak a felek, A semminél az is több, de több is lehetett volna ebben a találkozóban mindkét csapat részéről.