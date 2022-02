A pástokon ugyanis a gyermek, az újonc és a serdülő korcsoportok képviselői csatáztak egymással három napon át. A ZVE nagy létszámú versenyzővel vett részt a viadalon, és két dobogós helyezéssel, illetve három érmes helyezettel zárta a versenyt. Simon Borbála saját korosztályában, azaz az újoncok között mindössze egy találattal maradt le a győzelemről. Simon Borbála az eggyel magasabb korosztályban is indult, és a serdülők mezőnyében is bejutott a nyolcas döntőbe. Ugyancsak a serdülőknél, ám a fiúknál Szabó Bálint rendkívül jó vívással küzdötte magát az aranycsatába, melyben vezetett is, ám sajnálatos sérülése miatt visszalépni kényszerült, de az ezüstérmet a nyakába akaszthatták.

A továbbra is az egy éve átadott Iván Dental Vívóteremben készülő ZVE tőrözőinek eredményei biztatók az újabb versenyek előtt.

Simon Borbála a felkészítőjével

A ZVE sportolóinak jobb helyezései. Gyermek leány tőr: 12. Tóth Abigél. Gyermek fiú tőr: 11. Szemes Áron, 16. Csiszár Barnabás. Újonc leány tőr: 2. Simon Borbála, 19. Antal Katalin. Újonc fiú tőr: 12. Világhy Szilárd, 18. Csatlós Gellért. Serdülő női tőr: 7. Simon Borbála. Serdülő fiú tőr: 2. Szabó Bálint, 18. Nika Balázs.