Az előző bajnokságban a dobogóért harcoltak a zalai hölgyek, az új idényre azonban változott a helyzet. Vajon mi okozta a visszaesést? Az egerszegi kék-fehérek edzőjét, Pergel Andreát kértük értékelésre.



– A visszaesésünknek leginkább objektív okai vannak – vélekedett a tréner. – Emelkedett a csoport létszáma, és jó képességű csapatok érkeztek a nyugati mezőnybe. Már a bajnokság elején is úgy láttam, hogy a hatodik hely környékére lehet „belőni” a csapatot, s végül így is lett. Érzékenyen érintett minket, hogy a nyáron eligazolt tőlünk egyik legjobb játékosunk, Varró Veronika, aki az Illés Akadémiában folytatja. Igaz, mi is igazoltunk két játékost, Pupost és Grubitsot, mindketten erősségei is voltak a ZTE-nek az ősz során. A középmezőnybeli helyezésünk híven tükrözi a csapat jelenlegi játékerejét.

Az érkező csapatok alaposan átírták a csoport erőviszonyait – részletezte Pergel Andrea. A szövetség ide sorolta az NB I-es kieső Kelent, de az újonc Budaörs és Szekszárd is nagyon erős csapat. Nem beszélve a megyei rivális Nova SE-ről, mely a visszalépett Nagykanizsából igazolt játékosokat. A régiek közül pedig itt van a Fehérvár, mely évek óta az élvonalra hajt.



– A téli szünetben legalább két játékost akarunk igazolni – folytatta a ZTE edzője. – A sérülések, betegségek is gyakran tizedelték a játékoskeretünket, hiába van 19 játékosunk. Bezavart a Covid is, többen karanténba kényszerültek. Az őszi hajrában gyakran kellett utánpótláskorú játékosokhoz nyúlnom. Szerencsére maximális hozzáállásuk segített a csapaton. A tavaszra a célunk nem változott, meg akarjuk tartani a jó középcsapat pozíciót, amire reális esélyt látok.



A Nova SE őszi szerepléséről későbbi lapszámunkban olvashatnak értékelést.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA