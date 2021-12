Szőke Ádám: „Egy ilyen meccs után nehéz mit mondani. Ellenfelünk a több NB I.-es múltú, illetve rutinos játékost felvonultató Sárvár volt, amely ellen egy nagyon jó meccset játszhattunk volna, ha a játékvezetői hármas is így gondolja. Sajnos ezt az estét ők inkább tönkretették. A tucatnyi tévedésük után is próbáltunk higgadtak maradni, talán jobban is játszottunk a második félidőben, mint az elsőben. Ám hiába volt 1-1 után is nagyrészt nálunk a labda, újabb bírói hibák miatt három büntetőt rúghatott a vendégcsapat, amit ki is használtak.”