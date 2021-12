Kezdjük is a vendégekkel. A nemrég kinevezett spanyol Joao Carillo nem ismeretlen a hazai futballban, hiszen több alkalommal is edzősködött Székesfehérváron, sőt a Videotonnal bajnokságot is nyert 2015-ben. Legutóbb 2020 nyarán köszönt el a Fehérvár FCtől, és nemrég a DVSC kispadjára ült le. Eddig egy vereség és egy döntetlen a mérlege, s ahogy a klub honlapján nyilatkozott, egész héten azért dolgoztak, hogy Zalaegerszegen a három pontot szerezzék meg. A Debrecent tapasztalt, korábbi válogatott játékosok is alkotják, akik közül is kiemelkedik Dzsudzsák Balázs.