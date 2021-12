Regős Áron: „Nehézkesen kezdtük a mérkőzést, plusz voltak hiányzók is, de ez nem mentség arra a játékra, amit produkáltunk. Enerváltak, fá­radtak voltunk, rossz döntéseket hoztunk támadásban, de főleg védekezésben, s itt követtük el a legtöbb hibát. Az Invictus SC jól játszott, kihasználta a hibáinkat. Vártam azt, hogy esetleg jön majd egy gyengébb játék, ez most bekövetkezett, a győzelemnek viszont örülök, mert ez is nagyon fontos három pont számunkra. Dolgozunk tovább, hogy kijavítsuk mindazt, amit kell.”