- A Puskás FC II. ellen bravúrpontot szereztünk – mondta a tréner. – Az akadémistáké is fiatal csapat, de gyorsaságban előttünk jár. Az első félidőben ez kijött, a másodikban viszont, ahogy fáradt az ellenfél is, már nem annyira. Azt gondolom, hogy a ZTE II. ellen is hasonló meccsre számíthatunk. Nekünk szervezettnek kell lennünk, ezzel tudjuk a különbségeket tompítani és az egyéni hibákat is minimálisra szorítani.