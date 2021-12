Zalából a Nagykanizsa Judo Klub-Röntgen Kanizsa és az ob-t rendező Zalaegerszegi Judo SE is szerzett érmet. A dél-zalai NJK sportolói két ezüst- és egy bronzérmet nyertek: a 66 kg-os fiúknál Vaska Botond zárt a 2. helyen, míg 81 kg-ban Garai Nimród kapaszkodott fel a dobogó második fokára. A 63 kg-os lányok mezőnyében Köveskáli Zója a 3. helyen végzett, ugyanitt Garai Emese az 5. helyen fejezte be a küzdelmeket. A 40 kg-osok között Mércz Sámuel a 7. helyen zárt. Hóbár Péter edző (mellette Horváth Edina készítette fel a fiatalokat) elégedett lehetett. Előző nap ő maga is tatamira állt: a felnőttek bajnokságán a +100 kg-ban lett hetedik.

Takács Nóra akcióban

Fotó: Katona Tibor / Zalai Hírlap