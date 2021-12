– Van, aki betegség után, más felépülőben van, de összességében szinte a teljes kerettel tudtunk dolgozni – mondta el Ferenczi István. – Sajnos a legutóbbi mérkőzésen nem sikerült mind a három pontot begyűjteni. A Puskás FC jó csapat, ezt akkor is bizonyította, amikor Egerszegen járt. Feltérképeztük a játékukat, és nagyon remélem, hogy ez eredménnyel is fog párosulni. Felhívtam a játékosok figyelmét, hogy négy mérkőzés van hátra az őszből, ebből kettőt itthon vívunk meg a DVSC és az Újpest ellen. Fontos lesz, hogy mindenki mindenkor a lehető legjobban koncentráljon, hiszen a tavaszunkat is meghatározhatja, hogy miként sikerül az őszi zárás.