Szerbiában, egészen pontosan Zrenjaninban, azaz Nagybecskereken zajlott a 28. SKDUN shotokan karate világbajnokság, ahol a magyar színeket Horváth Jókus Vivien, a ZSKE tehetsége is képviselte. Molnár Tamás edző tanítványa egész évben hozta az elvárásokat, és edzője szerint még nagy lehetőségek előtt áll. Amit a vb-n is bizonyított, hiszen felkészült ellenfelekkel találkozott, és velük is szemben is megállta a helyét.

Horváth Jókus Vivien a megszerzett érmeivel Fotó: ZSKE