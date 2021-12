Kanizsa: Ajkay-Takács – Vadovics L. 1, Vass B. 2, dr. Illés 3, Balli, Klár 1, Balaska 2. Csere: Ambrusz (kapus), Vadovics Á., Szőke B. 1, Marnitz 3, Szávai 2, Márkus, Gál S 2. Edző: Regős Áron. Villámrajtot vett a kanizsai vízilabda-együttes Fehérváron- 2-2 után dobott zsinórban öt gólt -, ami meg is határozta a meccs további képét. Gál Sándorék ugyan nem lazítottak, a hazaiak viszont elkapták a meccs ritmusát, s a harmadik negyedre 10-7-ra, majd 11-8-ra is feljöttek. A vendégek aztán nem „aludtak bele” a meccsbe, s az ötgólos vezetésüket nem csupán visszaszerezték, de meg is tartották a zárófelvonásban, s továbbra is a táblázat harmadik helyén állnak.

Marnitz Gergő tüzel kapura: háromszor is betalált Fotó: Szakony