Lokálpatriótaként mindig megmelengeti a szívemet, ha zalai eredményekről vagy itt élők sikereiről adhatunk számot lapunkban. Szerencsére bőven van erre lehetőségünk, az élet számos területéről tudunk hozni példát, s a képzőművészet sem marad ki a sorból. Nagyszerű alkotóink vannak, köztük kiforrott, érett művészi vénával rendelkező Kossuth- és Munkácsy-díjasaink, de fiatal tehetségek is, akiknek bemutatása, méltatása nem szabad, hogy csak szűkebb pátriájukra korlátozódjon, meg kell ismerniük őket az ország, vagy akár a határon túli magyar területek műértő közönségének is. Egy példaértékű összefogás révén tavaly elindult egy új kezdeményezés, amely valahol ezt a nemes szándékot (is) hivatott megvalósítani.