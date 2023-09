- A darab eredetileg a Lifttől balra címet viselte a magyarországi előadások során, de a fordítóval, Nemlaha Györggyel együtt találtunk jobbat, így mi a Ballépés jobbra címmel játsszuk - mondta a darabról szólva elöljáróban Besenczi Árpád, amikor a próbafolyamat finisében arra kértük, kicsit avasson be a darab történetébe. - Sok angol vígjátékot állítottunk már színpadra, most francia darabot kínálunk, reméljük, a közönség ugyanúgy kedveli majd, ahogy az eddigieket. A szerző, Gérard Lauzier a színműírás mellett sok mindennel foglalkozott, a hetvenes években Franciaországban inkább felnőtteknek szóló képregény írójaként lett ismert, de filmet is rendezett Gerard Depardieu-vel Apám, a hős címmel. A mi darabunkat idehaza csak a József Attila Színházban játszották Magas barna férfi címmel, ezzel utaltak a filmre, amelyben Pierre Richard is játszott. Őt a Magas szőke férfi felemás cipőben filmből ismerjük mindannyian. Az én választásom azért esett most erre a vígjátékra, mert a társulatban sok olyan fiatal van, akikre illenek a darabbeli szerepek, s rendelkeznek vígjátéki vénával.

Mit is látunk majd péntektől? A színlap így csábít: "A meglehetősen egyéni látásmódú festő, Yan kalandjába csöppenünk a nagyon csinos és nagyon férjezett nagyvilági dámával, Florence-szal, akit végre sikerül a lakására csábítania. Azonban a szomszéd lakás - ahol őrülten szerelmes és őrülten féltékeny fiatal pár lakik - ajtaja pont akkor csapódik be, amikor nem kellene, kizárva az ifjú hölgyet. Amikor csöngetnek Yan ajtaján, nem a várva várt hölgy áll a küszöbön, hanem a szomszéd Eva, meglehetősen lenge öltözetben. Ekkor betoppan Eva enyhén szólva gyanakvó barátja, Boris is, nemsokára pedig Florence is, méghozzá a férjével..."

- Csak látszólag egyszerű és hétköznapi a helyzet a párizsi házban, két szomszédos lakással és közöttük a lifttel - folytatta a direktor-rendező. - Biztos, hogy bárhol, bármikor előfordulhat az életben is efféle kapcsolati kavalkád. A pillanatok alatt változó helyzeteket a francia frivolitás tetézi, amiben kilenc színész tobzódhat, a nézőt pedig kizökkenti a hétköznapokból.

A szeptember 29-én este debütáló darabban D. Varga Ádám, Magyar Cecília, Bot Gábor, Dura Veronika, Debrei Zsuzsanna, Bellus Attila, Kiss Ernő, Fritz Attila, Kovács Martin és Kováts Dóra szórakoztat bennünket. A díszlet Mészáros Tibor, a jelmez Szőke Julianna munkája.

A pénteki premier előtt 18,30-kor a nézőtéri büfében kerül sor a színház egykori mecénása, Siklósi Vilmos (1947-2020) emléktáblájának az avatására, a színházat támogató tevékenységét dr. Besenczi Árpád méltatja, Farkas Ignác Jászai-díjas színművész mond verset, jelen lesz a tábla alkotója, Béres János szobrászművész is.