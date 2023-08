Sokéves hagyomány, hogy a színházi évad végén elismerik a Kvártélyház Nyár az évi kiemelkedő teljesítményeit. Idén összesen tízen érdemelték ki az öt kategóriában kiosztott díjakat. Tompagábor Kornél, a Kvártélyház Szabadtéri Színház igazgatója, rendezője elsőként a Kvártélyház Junior díjat adta át két fiatal munkatársának, Simon Bence Zsoltnak és Nagy Mártonnak. A pezsgő alakításért járó Pezsgő díjat az idei bemutató (az Ájlávjú – Te édes, de jó vagy, légy más című jókedvű musical-revü) két női főszereplője, Dura Veronika és Támadi Anita kapta.

Az idén alapított és egyszeri Arany Telefon díjat D. Varga Ádám vehette át a tavaly bemutatott és ez évben is nagy sikerrel játszott Meseautó című musical-comedyben Halmos Aladárként nyújtott alakításáért – aki látta az előadást, annak minden bizonnyal maradandó és mosolygós élményeket szerzett az esetlen irattárvezető, nem csak a díjazott telefonos jelenetben…

Tompagábor Kornél és Dura Veronika az előadás egyik jelenetében

Fotó: Pezzetta Umberto

Idén három új taggal bővült az örökös tagok névsora: Jámborné Némethy Mária öltöztető, valamint Szittyai Borbála és Szalai Zoltán került fel rá.

– Van egy székünk, ami üres már nagyon régóta, s van egy angyalunk, aki jó ideje fentről nézi az előadásokat – vezette be az immár örökös tag Szalai családdal közösen, fiatalon elhunyt leányuk emlékére 2016 nyarán alapított Szidónia-díj átadását Tompagábor Kornél. Ezt idén Szőke Julianna jelmeztervező és az Ájlávjú egyik férfi főszereplője, Szentgyörgyi Dániel érdemelte ki, aki viszont nem lehetett jelen az ünnepen, ugyanis pénteken kórházba került. És itt a csavar: az évad utolsó két előadására a rendező, Tompagábor Kornél ugrott be a Férfi szerepébe. Így a közönség arról is megbizonyosodhatott, hogy nemcsak jó rendező, de színésznek sem utolsó, ráadásul musical-revü lévén énekhangját is megmutathatta (ebben a háttérből Berkes Dániel segítette).

Az évadnak azonban ezzel még messze nincs vége, augusztus 21-én, hétfőn 20.30-tól a Zalai Táncegyüttes Szívvel, lélekkel című műsorát tekintheti meg a nagyérdemű, amely az elmúlt évek legjobb koreográfiáiból válogat – az István, a királytól Csaba királyfiig.