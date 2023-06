Hat évvel ezelőtt, 2017-ben gurultak be először az autós büfék a belvárosba, majd a koronavírus-járvány hároméves szünetet hozott a streeet food weekend rendezvényében, idézte fel Balaicz Zoltán polgármester. Idén azonban újra a Dísz téren parkol le a kulináris különlegességeket kínáló konvoj 25 járműve. A program immár Zalaegerszeg védjegyévé vált, emelte ki.

A Városmarketing Iroda vezetője, Horváth Szilárd arról beszélt, hogy eddig minden alkalommal telt házat hozott a street food weekend, melyen péntek délutántól vasárnap estig lesz lehetőség végigkóstolni a finomságok sorát. A kínálat közel fele a világszerte népszerű ételek közé tartozik, de olyan hazai klasszikus is megjelenik, mint a lángos. A mezőnyben öt zalaegerszegi utcai konyhást is megtalálnak majd az érdeklődők, tette hozzá.

A szervezők egyike, Szabó Zoltán elmondta, évről évre nőtt a “konyhás kocsik” száma, de az infrastruktúra nem tette lehetővé a bővítést, pedig a városháza előtti téren is lesznek falatozóhelyek. A tervek szerint azonban jövőre már az Európa tér felé bővül is a street food weekend területe. A program része lesz a zene is, erről Simon Tamás, a Mimosa vezetője elmondta, hogy pénteken este a retró jegyében lépnek fel a lemezlovasok, míg szombaton az electronic stílus lesz a hangsúlyos.

Fontos információ még, hogy a június 9-11-i gasztro-zenei program miatt a Kossuth utca Berzsenyi és Kisfaludy utca közötti szakasza pénteken 20 órától szombaton 4 óráig, valamint szombaton 20 órától vasárnap 4 óráig lezárva lesz.