Szabó Zoltán és Horváth Szilárd érdeklődésünkre elmondta, hogy a korábbi tapasztalatok alapján körülbelül 11-15 ezer vendéggel kalkuláltak a belvárosi gasztrofesztiválon, ehhez illő mennyiségű alapanyaggal érkezett a húsz food truck, ám voltak olyan kajakocsik, amelyekből kifogyott az anyag a második napon. A vendéglősök igyekeztek pótolni a hiátust, de akadt truck, amivel inkább útra keltek, miután nem volt már kínálnivalójuk, árulta el Szabó Zoltán. A három napból a szombat számított a húzónak, a forgalom zöme erre koncentrálódott, ki lehetett volna tenni akár a telt ház táblát is. Ebben persze közrejátszott a zenei program is, amihez táncparkettként a lezárt Kossuth utca szolgált. Az elmúlt hétvégét akár bemelegítőnek is tekinthetnénk a EgerszegFeszthez, de a két program egészen más igényeket szolgál ki, mutatott rá Horváth Szilárd. A Street Foodot hagyományosan június elején tartják meg, az Egerszeg Fesztivált viszont az időjárás kényszerítette a nyári hónapba, és véletlenül kerültek egymást követő hétre. Mit lehet ehhez hozzátenni? Nos, legalább már szokjuk, milyen, ha zárva lesz a Kossuth utca.