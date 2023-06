Múzeumok éjszakája

Nagykanizsán a Thúry-múzeum és a Plakátház 16 órától Ékes öltözetek – sokszínű hagyományok című rendezvénnyel csatlakozik az országos programsorozathoz. Az ingyenes rendezvény megnyitóját 17 órakor tartják a Fő utcai épületben, ahol átadják a Kerecsényi Edit emlékplakettet, és bemutatják az éj műtárgyát is. Lesz még népviseletbe öltözött csoportok bemutatója, néptáncosok fellépése és tárlatvezetés is. A gyerekek gabonát őrölhetnek, valamint csontokat is kereshetnek az udvaron. A napot éjfélkor koncert és tűzugrás zárja.



Szombaton Keszthelyen több mint tucatnyi helyszín várja a látogatókat izgalmas programokkal. Az egész éjjel nyitva tartó kiállítóhelyek egy jeggyel látogathatók az esztendő leghosszabb napján.



Hévízen szombaton 19 órakor nyílik az Egregyi Múzeumban A 8 bit evolúciója című tárlat, mely 1965-től az 1980-as évek végéig mutatja be a hazai informatika történetét. Látható és kipróbálható lesz például a Commodore 64, az Amiga, illetve a Pac Man és a Super Mario játékok is. A kiállítás a 120 éve született Neumann János előtt tiszteleg.

Szent Iván-éji mulatságok

Zalaegerszegen az Apáczai téri művelődési központnál szombaton 15 órakor kezdődnek a Szent Iván-éji programok kézműves-foglalkozásokkal, játékokkal. A zenés, táncos produkciók 16 órától következnek, a máglyát 20 órakor gyújtják, a tűzugrást 21 órától próbálhatják ki a bátrak.

Nagykanizsán szombaton a Medgyaszay Ház előtti színpadon (rossz idő esetén az intézményben) 19 órakor kezdődik az ingyenes program zenés műsorral, melyben Kovács Szilvia musicalt énekel, majd a Zalagyöngye Művészeti Műhely és a horvát Novi Marof kulturális és művészeti társaság műsorát láthatja a közönség. Este 9 órától táncház lesz, amit tűzugrás követ. A miklósfai városrészben található Mindenki Házában szombaton 19.30-kor Kulcs önmagadhoz címmel női meseköri foglalkozás kezdődik, majd ásványokról szóló előadás hangzik el, 21.30-kor pedig táncház és tűzugrás kezdődik. A naphoz batyus bál is tartozik.



Keszthelyen 18.30-kor a résztvevők felvonulnak a Mikus Gyula sétánytól a Balaton-parti Zenepavilonig, majd török, moldovai és szlovák néptánccsoportok mutatkoznak be a színpadon.



A gyenesdiási Lidóstrandon szombaton 17 órakor kézműves-foglalkozás kezdődik, majd fellépők sora következik, végül 19.30-kor tűzgyújtás és tűzugrás várja a közönséget a Gyenes Néptáncegyüttes közreműködésével.



A vonyarcvashegyi Lido strandon holnap 19.30-kor kezdődik a Szent Iván-éji program. Számos fellépő mutatkozik be, 21.30-kor pedig máglyát gyújtanak, amit szabadtéri diszkó követ DJ Doriánnal.



Nagybakónakon a Szákai Színjátszók a Szent Iván-éj alkalmából, 19 órától ünneplik megalakulásuk 15. évfordulóját. A művelődési házban ingyenesen látogatható esten három darabot mutatnak be.



Történelmi játékok

Bagodban a sportpályánál ma déltől táborépítéssel kezdődnek a történelmi játékok, melyek középpontjában az ókori Róma áll. Szombaton 11 órakor katonai felvonulás indul a település utcáin, majd ki lehet próbálni, milyen volt egykor a tábori élet. A községházán 14 órakor köszöntik a díszpolgárokat. A római kori bemutatóhelynél a kibővített közösségi teret 15 órakor avatják, s ekkor köszöntik 2022-ben született bagodi gyerekeket is. 16 órától lép fel a zalaszentgyörgyi néptánccsoport, őket római kori harcalaki bemutató követi. Lesznek még kulturális műsorok, este hét órakor ókori római tüzérségi bemutatót tartanak, a fáklyás felvonulás 21 órakor indul a tábortól. A napot bál zárja.



Terepjárók, főzés

Gellénházán szombaton tartják Szent Iván napját a művelődési ház mögött. Délelőtt a parkban terepjárók bemutatóját tekinthetik meg az érdeklődők, majd 13 órakor kezdődik a főzőverseny. A kulturális programok fél ötkor indulnak, a Pajta Bálra 19 órától várják a szórakozni vágyókat.



Gyógyító falu

Péntektől vasárnapig zajlik a Gyöngy – gyógyító falu című program a gyenesdiási Nagymezőn, ahol a test, a lélek és a szellem egységéről szóló előadások mellett alternatív gyógyító technikákkal is megismerkedhetnek a résztvevők. A nyitónapon 13 órától ősi magyar szertartás szerinti házasságkötést rendeznek.



Falunap

Sárhidán szombaton délben kezdődnek a falunapi rendezvények a 3. Sárhida Ízei programmal. A gyerekeket 14 órától fogadják játékokkal, a kulturális műsor résztvevői a 16 órai megnyitó után lépnek fel. A falunapot bál zárja.



Kék arany

Dencs Judit festményei lesznek láthatók ma 18 órától a balatongyöröki művelődési házban. A tárlatot Földesi Judit nyitja meg.



A kisvasút napja

Szombaton 11 órától Csömödérben ismét megrendezik a kisvasút napját. Vasútmodell és népi játékok is várják az érdeklődőket, közlekedik a dízel- és a gőzmozdonyos járat, továbbá a zenevonat is.



Dalünnep

Szombaton és vasárnap rendezik meg a 8. Keszthelyi Dalünnepet. Az első napon 9 órától a Magyarok Nagyasszonya-templomban mutatkoznak be a kórusok, 21 órától pedig fáklyás felvonulás, később összkari éneklés lesz a Balaton-parton. Éjfélkor a csoportok hangversenyt adnak a Fő téri templomban. Vasárnap a résztvevők közreműködnek a keszthelyi szentmiséken.



Üzenet a múltból

Szentkozmadombján szombaton értékmentő napot tartanak, ami 13.30 órakor a helyi értéktár múzeum átadásával kezdődik. 14 órakor a faluháznál Gubinecz Ákos népdalénekes interaktív előadásán vehetnek részt a jelenlévők, később festészeti előadás, koncert és zumbafoglalkozás is lesz a kínálatban.



Bagolytúra

Zalalövőn szombaton bagolytúrát tartanak. A Mi kis falunk Irsapusztáért Egyesület rendezvénye 17 órakor kezdődik, a részt vevő csapatok a közösségi háztól indulnak.



Zenés programok

Zalaegerszegen a Gardenben szombaton Goldsound, Manic N., Silverman és Bubu keveri a zenét. Nagykanizsán a Plakátház Kultúrkocsmában ma este 9-től Marcello és a The Flaming Boppers mutatja be rockabilly programját. Keszthelyen, a Viviera Beach-en szombaton Purebeat, Regan Lili, Jackwell, Strong R., Stephanie, Czaga, Patrick, Elektra és Barta lép fel. Vonyarcvashegyen, a Magyar Tengerben pénteken Sterbinszky, Mynea és Silverman, szombaton Szunyog és Bluff, míg vasárnap Som X zenél. A zalaudvarnoki Vadvirág étteremben szombaton Meggyes Csaba lesz a sztárvendég.