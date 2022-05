A tárlat abba a több mint hét­ezer tárgyat tartalmazó gyűjteménybe enged betekintést, ami az erdélyi székelység múltjának mindennapos kellékeit tárja az érdeklődő elé. A kiállítási anyag ugyanis jórészt a falusi-paraszti életmódhoz és gazdálkodáshoz szükséges szerszámokból, a háztartás és a mindennapos élet eszközeiből, a vallásgyakorlás tárgyaiból, viseletekből áll össze.

– Bálinth Zoltán a székelyföldi Háromszéken, a mai Kovászna megyében található Árkos szülötte – mondta a kiállítás kapcsán annak mentora, Raskóné Déri Erzsébet. – Mi 2005-ben ismertük meg, amikor a férjem Aradon járt, s útközben találkozott egy székely népviseletbe öltözött, rendkívül magas, az út mentén stoppoló fiatalemberrel. Felvette őt, s miközben együtt utaztak tovább, Bálinth Zoltán elmesélte élete történetét.

A kiállítás egyik legértékesebb darabja a háttérben látható, 1823-ból való saroktéka

Forrás: Gyuricza Ferenc / Zalai Hírlap

A székely fiatalember 11 éves korában, szinte egy időben vesztette el a szüleit. Az árván maradt kamasz felett a szomszéd cipészmester vállalt keresztszülőséget, akinek támogatásával kitanulta az asztalosszakmát, ám érdeklődése egyre inkább a néprajz felé fordult. 15 éves korában kezdte el gyalogosan bejárni a Székelyföldet, hogy fellelje és összegyűjtse a régi családi otthonokban még megtalálható régiségeket. Kezdetben a híres csernátoni Haszmann Pál Múzeum gyűjteményét gyarapította, majd 20 éves korában, 1998-ban az unitárius vártemplom bástyájában önerőből létrehozta az árkosi tájmúzeumot.

– Az időközben a marosvásárhelyi népfőiskola néprajz–népművészet szakát elvégzett Bálinth Zoltánnak a cipészmester mellett ugyanis még egy támogatója volt, a helyi unitárius lelkész – folytatta a kiállítás mentora. – Mindketten felismerték Zoltán elszántságát és elhivatottságát, így nekik is köszönhető, hogy a közös múltunk kincseiből egyre többet sikerült megmenteni.

Mesteremberek szerszámai

Forrás: Gyuricza Ferenc / Zalai Hírlap

Raskóné Déri Erzsébet a kiállításon látható néhány különlegességről is szólt. Mint mondotta, a tárlat legértékesebb darabjai közt található egy XVII. századból való ácsolt láda, egy 1729-ben készült kelengyés láda, egy tulipántos kelengyés láda, amely a tibetológus Kőrösi Csoma Sándor családjától való, vagy egy 1823-ból való saroktéka. Ezen berendezési tárgyak keletkezési ideje onnan tudható, hogy beléjük vésték vagy ráfestették az évszámot.

– A tárgyak egy része igen sajátos módon került Zoltán tulajdonába – árulta el a mentor. – Zoltán a Székelyföldet járva gyakran alkalmi munkákkal kereste kenyerét. Bármit elvállalt, s közben már nem használt, különböző helyeken megbúvó, porosodó tárgyak után kutatva végigjárta a portákat a padlástól a pincéig. Különös adottsága volt ahhoz, hogy felismerje az egykor élt mesteremberek keze nyomát, míves munkájuk szépségét, de a hétköznapok puritánságát vagy a megszentelt ünnep tisztaságát is. Gyakran fordult elő, hogy fizetség helyett azt kérte, adják oda neki ezeket a tárgyakat.

A székelyek népviselete

Forrás: Gyuricza Ferenc / Zalai Hírlap

A gyűjteménye így gyarapodott napról napra, hétről hétre, évről évre. Zoltán ugyanakkor nem csak értékmentő munkássága miatt kivételes személy, akaratával, hitével, szolgálatával, emberi kapcsolataival megtartó erőt is jelent mindannyiunk számára.

A hitélet, a vallásgyakorlás kellékei

Forrás: Gyuricza Ferenc / Zalai Hírlap

Bálinth Zoltán 2008-ban meghívást kapott Ópusztaszerre, ahol egy éven keresztül volt látható gyűjteményének egy része. Ezt követően döntött úgy, hogy vándorkiállításra küldi a tárgyait. A Vándor Székely című tárlat 2012-ben lépte át először a Duna vonalát, azóta térségünk több településére is eljutott. Látható volt Zalalövőn, Vasváron, Lendván, most pedig a szintén muravidéki Hodos művelődési házában mutatják be a székelység múltját felidéző kiállítási anyagot.

– Zoltán szándékai között szerepel egy önálló néprajzi múzeum kialakítása szülőfalujában – tette még hozzá Raskóné Déri Erzsébet. – Ez a tárlat addig látható vándorkiállításként, amíg azt a tervét meg nem tudja valósítani. Bálinth Zoltán arról álmodik ugyanis, hogy a székelység múltját felidéző tárgyak ott maradjanak, ahol a legjobb helyük van, a Székelyföld szívében.