A tárlaton Balogh József, Balogh Lőrinc, Bekő Veronika, Domina Zsóka, Járási Ildikó, Kotnyek István, Kovács Lilian, Ludvig Dániel, Ludvig Klára, Ludvig Zoltán, Melega István, Rákhely Zsófia, Stamler Lajos, Stamler Lili és Szarjas Gertrúd mutatkozik be alkotásaival.

Stamler Lajos kisplasztikája

Forrás: Gergely Szilárd / Zalai Hírlap

Stamler Lajos, az egyesület elnöke elmondta: a kiállítás címével az elmúlt időszakra kívántak utalni, ugyanis kétévnyi kényszerű, a pandémia miatt elszenvedett kihagyás után ez az első tárlata az egyesületnek. A kiállításon az egyesület úgynevezett „törzstagjai” – akik felvették a védőoltást –, úgy döntöttek, most már megmutatják a közönségnek azokat az alkotásaikat, amelyek tulajdonképpen mindannak a képi ábrázolása, ami művészként és emberként foglalkoztatta őket a koronavírus árnyékában.



– Sajnos a járvány két egymást követő kiállítást is ellehetetlenített, és nagyon nem szerettük volna, hogy ez harmadszor is megtörténjen velünk – szögezte le Stamler Lajos. – Maga a tárlat címe is szimbolikus, ugyanis a szublimáció kifejezés a lelki traumák művészi eszközökkel való feldolgozását, egészen pontosan átlényegítését jelenti mindannak, ami teherként nehezedik ránk, emberekre és a mélybe húz. Úgy is mondhatnám, hogy a szublimáció a negatív energiák átfordítása pozitív tartományba. Persze, voltaképpen az alkotás már önmagában erről szól, de most tényleg arról van szó, hogy minden rosszat, ami minket ért, szeretnénk eltolni magunktól, és inkább csak a szépre törekedni.

Járási Ildikó zománcképe

Forrás: Gergely Szilárd / Zalai Hírlap

Balogh László polgármester köszöntőjében úgy fogalmazott: mintát ad a tárlat, s annak alkotóközössége arra, hogy az élet megélésének és értelemkeresésének milyen útjai lehetségesek. „A sokféle válasz közös metszéspontja, közös halmaza pedig minden bizonnyal az, hogy az értéket kereső, világokat állító és létesítő cselekvés: az alkotás az ember igazi, teremtő útja.” –mondta.



– A művészet is szublimáció: átváltozás, metamorfózis, amely során új jelentések születnek, egy új világ alapjai rakódnak le, miközben alig van jelen az anyag annak mennyiségi értelmében – folytatta a polgármester. – E kiállítás így jelképezi az emberi erőnek, a matéria agresszivitásának és tehetetlenségének közösségi értékké változását. Az emberi rutin és a megmerevedett szokások, a mechanikus létezés kiüresedett formáinak újjáéledését, mely során új világok születnek meg. Egy magasabb létszint ablakai tárulnak fel a művészet révén, átalakítva az anyag természetét a lélek és a szellem létmódjaivá, ethoszaivá – fogalmazott Balogh László.

Kovács Lilian alkotása

Forrás: Gergely Szilárd / Zalai Hírlap

Stamler Lajos végül azt is elárulta: már készülnek a „nagy” Zala-kiállításra, melyre elképzeléseik szerint az egykori Zala vármegye területéről hívnának meg alkotókat.