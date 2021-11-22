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2021.11.22. 09:00

Íme a zalai mozik hétfői kínálata

ZH

ZALAEGERSZEG

Art Mozi: 16.15 Könyvesbolt Párizsban (olasz-francia- amerikai vígjáték); 18.00 Aline – A szerelem hangja (kanadai -francia filmdráma); 20.30 Rejtély a Riviérán (francia krimi-vígjáték); Cinema City: 15.00, 17.30, 20.00 Szellemirtók – Az örökség (amerikai akció-vígjáték); 20.30 King Richard (amerikai életrajzi dráma); 15.20 Spencer (angol -német-chilei történelmi dráma); 18.00 Aline – A szerelem hangja (kanadai-francia filmdráma); 13.10, 16.20, 19.30 Örökkévalók (amerikai kalandfilm); 13.50 A farkas és az oroszlán (francia családi kalandfilm); 20.15 Dűne (amerikai -angol-magyar-kanadai sci-fi-dráma); 17.45 Elk*rtuk (magyar politikai dráma); 13.00 Hibás Ron (amerikai angol akció-vígjáték); 16.00 Venom 2.  Vérontó (amerikai akció-horror)

NAGYKANIZSA

Cinema: 17.45 Spencer (angol-német-chilei történelmi dráma); 17.30, 20.00 Szellemirtók – Az örökség (amerikai akció-vígjáték); 19.30 Örökkévalók (amerikai kalandfilm); 20.00 Richard király (amerikai sportfilm)

Címkék#mozi#filmek

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