Zádori Mária a koronavírus-járványról is beszélt. Elmondta: szakmailag nem rendítette meg, hiszen 70 éves korában úgy határozott: itt a vége, egyszer be kell fejezni, különösen egy lírai szoprán esetében. Egy-két évig ugyan még fájdalmasan érintette, amikor azokat a műveket hallgatta, amelyeket ő is énekelt, de ettől már elvonatkoztatott.