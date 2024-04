Fazakas Z. Márton csornai premontrei apát úgy fogalmazott, a közelmúltban felújított Gyümölcsoltó Boldogasszony-templom s most már annak környezete is Zala vármegye egyik ékszerdoboza, amelyet a történelem során jó párszor kiraboltak.

Jól halad a türjei templom körüli beruházás, a bejáráson (b-j) Nagy Bálint, Fazakas Z. Márton és Nagy Ferenc polgármester

Fotó: Halász Gábor

– Mi most felújítottuk ezt az egyházörténeti szempontból is jelentős helyszínt, és szeretnénk, ha visszakerülne az „őt” megillető helyre – valóságos és szellemi kincseivel együtt. Különös öröm, hogy a magtár épülete újjászületik, s a régi, török kori vár nyomait követve elkészült egy sörmanufaktúra, emellett nemsokára csokimanufaktúra is hívogatja majd a látogatókat – bocsátotta előre a csornai apát.

A templom melletti tér másik oldalán rendezvényterem, konyha és szálláshely szolgálja az ide látogatókat, az udvaron pedig a középkori kolostor földbe rejtett romjai fölött időzhetnek majd a vendégek, a Nepomuki Szent Jánost ábrázoló, restaurált szobor mellett. Az alkotás köré kisebb szökőkutat építenek, hiszen ő a vizes környékeket kedvelte, részletezte Fazakas Z. Márton.

Nagy Bálint a türjei templom körüli felújításokról

Nagy Bálint államtitkár, a térség országgyűlési képviselője a majorsági épületeknél tartott bejáráson kiemelte, a premontrei hagyományokat innovatív módon bemutató, a helyi értékekre alapozott, interaktív komplexum különlegesnek ígérkezik. Emlékeztett, a kormány támogatja az egyházi fejlesztéseket és közösségeket, s nincs ez másként a premontreiek türjei templomával sem.

– Ami itt megvalósul, az valódi értékmentés. A közelmúltban átadhattuk a felújított templomot, a mostani fejlesztés pedig nemcsak egyházi, hanem turisztikai szempontból is jelentős – Türje, Zala vármegye és a tágabb térség szempontjából egyaránt. Megmenekült a barokk kori magtár épülete, amit a múltat tiszteletben tartva újítottak fel, s ha körbenézünk, nagy reményeink lehetnek e beruházás kapcsán, amely jól mutatja a premontrei közösség elkötelezettségét, elszántságát és erejét – szögezte le Nagy Bálint.

Épül a majorság A csornai premontrei rend 2018-ban kezdett turisztikai fejlesztésbe Türjén, állami támogatással, hogy megújuljon a XIII. században épült templom, s annak környezete is. A teljes műemléki helyreállítás során restaurálták a padozatot, az orgonát, a freskókat és a falfestéseket, valamint a történeti berendezési tárgyakat, most pedig épül a majorság és a látogatóközpont, ahol eredeti tárgyak, relikviák, valamint érintőképernyős terminálok, korabeli ábrázolások, vetítések, interaktív panelek fokozzák a lelki élményt.

Mi épül?