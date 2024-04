Rácz Tibor 1982-ben

Fotó: ZH

A Ruszt József rendezte Paul Foster Tom Paine című történelmi játékának 1982-es egervári premierje előtt Magyar Hajnalka faggatta a darab szereplőit, a zalaegerszegi színház tagjait, Forgács Tibort, Egervári Klárát és Rácz Tibort. Részlet a riportból: „A címszereplőt, Rácz Tibort is a rendező neve vezette Zalaegerszegre. – Korábban is jártam már itt néhányszor. Feleségem Fekete Gizi – szintén a társulat tagja – a kaposvári színházzal többször járt már itt. Alkalmanként én is vele tartottam, s már akkor megtetszett ez a város. Egyébként szegedi gyerek vagyok, színész szülőkkel, s már három és fél éves korom óta belül vagyok a színház épületében. Gyerekszereplőként kezdtem, s ahogy nőttem, úgy nőttek velem a szerepeim is. Sokat dolgoztam az Operettszínháznál is, mivel nyolc évig hegedülni tanultam. Most pedig Szegedet cserélem fel Zalaegerszeggel. – A Tom Paine-t milyennek tartja? – Úgy érzem, mindannyiunk számára fontos állomás lesz ez a darab. Megfeszítetten dolgozunk, s erre szükség is van. A hajnalig tartó próbák után még órákig beszélgetünk, hiszen azzal a feszültséggel, ami felgyülemlik az emberben, nem lehet csak úgy egyik pillanatról a másikra elaludni. Tom Paine művészileg fontos pont az életemben. E darabban szinte pillanatonként változnak a szituációk, hangulati vibrálás jellemzi ezt a szerepet, s ez óriási koncentrálást, rengeteg energiát követel a színésztől. De ez számomra természetes, hiszen ha kapni akarok valamit a közönségtől, előbb nekem kell adni, s nagyon sokat.” (Zalai Hírlap, 1982. július 24.)

