Április 11. a magyar költészet napja, az irodalom ünnepe országszerte. A magyar költészet napját 1964 óta tartják e napon, József Attila születésnapján. Nem 1964-ben volt az első költészet napja, már 1956-ban is ünnepelték, csak akkor még júniusban, a könyvhéten tartották meg, majd a Magyar Írók Szövetsége javaslatára tették át az 1937-ben elhunyt József Attila születésnapjára. Kevés olyan ünnep keletkezett a Kádár-korszakban, amit megmaradt a rendszerváltás után is, a magyar költészet napja az egyik ilyen. E nap és az események nemcsak az irodalomkedvelő közönséghez szólnak ilyenkor, hanem mindannyiunkhoz, akik magyar nyelven beszélünk. Az irodalom, a költészet, a magyar nyelv összeköti a nemzetünket, s nyelvünk különlegességét, gazdagságát is ünnepeljük ezen a napon.