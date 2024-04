Szombaton délelőtt a Diási strandtól a fesztivál helyszínéig, a Nagymezőig vonult a lovas és gyalogos csoport, sokakat vonzva Gyenesdiás utcáira. Akadt, aki „szívmelegítővel” fogadta a résztvevőket a háza közelében. Gál Lajos polgármester lapunknak kiemelte: a Forrásvíz Természetbarát Egyesület lassan negyedszázada hívta életre e programot, amely közösségi és természetvédelmi célokat egyaránt szolgál, az első nap pedig a hagyományőrzést tűzi zászlajára, a szegedi honvédekkel és az Asbóth-huszárokkal karöltve.

A program ezúttal is honvéd hagyományőrző bemutatóval indult, az érdeklődők akár „ágyúgolyót” is a kezükbe foghattak

Fotó: Péter B. Árpád

– Ünnepeljük a Föld napját s azt is, hogy erősek kulturális és civil szervezeteink – folytatta a település első embere. – Tudjuk, a közösség azáltal is épül, hogy tiszteljük táji, természeti környezetünket, a Forrásvíz Természetbarát Egyesület pedig gyűjtést is szervez minden ilyen alkalommal. Idén a turistautak rendbetétele a cél, az előző esztendőkben pedig például a Pelle apó tanösvény helyreállítása, mandulafa-ültetés, szemétszedés, tornapálya- és forrásrekonstrukció valósult meg az itt összegyűlt bevételből.

Juhász Róbert, a 9. Miklós huszárezred kapitánya elmondta, a tavaszünnepre lóháton érkeztek például Óhídról, Cserszegtomajról, Felsőpáhokról és Gógánfáról. Küldetésük a hagyományőrzés, és persze az is, hogy e szemléletet átadják a fiataloknak, akik „jó, ha megismerik a magyar kultúra ezen szeletét és a huszársággal kapcsolatos emlékeket”, amelyek 2016 óta hungarikumként élnek tovább.

A hagyományőrző huszárezred tagjai lóháton, 20-30 kilométert megtéve érkeztek a gyenesdiási rendezvényre

Fotó: Péter B. Árpád

– Fontos az állatszeretet és a kitartás is – beszélt a csapatot összetartó erőről Juhász Róbert. – Mi, ha kell, akár hóviharban, esőben, szélben is elmegyünk egy-egy rendezvényre. Nevezhetjük ezt elkötelezettségnek is, de talán úgy pontosabb: ezt vagy szerelemből csinálja az ember, vagy sehogyan. Sokan megfordulnak nálunk, mert megtetszik a miliő, de a legtöbbeknél gyorsan elfogy a lendület, mert ez nem könnyű műfaj, hiszen általában 20-30 kilométerről érkezünk, lóháton, közreműködünk az adott programon, s ez fizikailag erősen megterhelő.

Vasárnap reggel nyolc órától folytatódik a program a Nagymezőn, ahol erdei főzőverseny, majd huszár- és honvédparádé várja az érdeklődőket. Amint Gálné Németh Ildikó, a Forrásvíz Természetvédelmi Egyesület elnöke sorolta, délután sem unatkoznak majd a látogatók, hiszen részt vehetnek népi étkek készítésében, lesz természetvédelmi vetélkedő, gyermekműsor, lovas bemutató, számos látványos verseny, a napot pedig a Gyenes Néptánc Együttes meglepetésműsora, majd tábortűz és körtánc zárja.