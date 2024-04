Rögtön egy húsba vágó megállapítás: napjainkban egyre kevesebb az elkötelezett párkapcsolat, viszont egyre több az alkalmi, összességében mégis kevesebbet szexelünk, s ennek megfelelően kevésbé is vagyunk elégedettek – mind a kapcsolatainkkal, mind a szexuális életünkkel, szögezi le dr. Hevesi Kriszta.

Kezdetben lángoló a szenvedély, de ez hosszú távon nem fenntartható, mondja dr. Hevesi Kriszta

Fotó: Shutterstock

A hiperszexualitástól a gazdasági közösségig

– A nyugati kultúrában jellemzően a szerelem csúcsán házasodunk. Kezdetben lángoló a szenvedély, az első 2-3 hónapban alig tudunk betelni egymással, ám egy idő után az intenzitás csökkenni kezd és beáll egy alacsonyabb szintre – ezt nemzetközi felmérések és a rendelői empíria egyaránt igazolja – bocsátja előre a szexuálpszichológus, aki a közelmúltban Intimitás hosszú távon – Hogyan tartsuk életben a szenvedélyt párkapcsolatunkban? címmel tartott előadást Zalaegerszegen, a Keresztury VMK-ban. – A hosszabb párkapcsolatokban átlagosan heti egyre csökken az együttlétek száma („szombati szex”), de a nagyon ügyes párok szerda tájékán még „összerüttyentenek” valamit – hangzik el máris egy fontos „adat”. – Mivel az elején hiperszexuálisak vagyunk, a visszaesést tapasztalva megijedünk. Mindenkit megnyugtatok: ez természetes dolog. Gondoljunk bele: mi lenne, ha húsz év múltán is pillangók repdesnének a gyomrunkban és remegni kezdenénk, ha megpillantjuk a másikat? Vélhetően összeomlana az idegrendszerünk… Ez az állapot ugyanis tartósan nem fenntartható. Ahogy az sem, hogy a szerelemtől nem tudunk aludni vagy a munkánkra koncentrálni. Ehelyett elkezdünk együtt élni és a magasztos témák, a nagy és őszinte beszélgetések helyett hétköznapi dolgokkal foglalkozni: számlák, bevásárlás, egyéb praktikus dolgok. Gazdasági közösséggé válunk. S közben úgy érezzük: valami hiányzik, valami elveszett.

„Vetkőzz, sötéteket mosok!”

Így jutunk el a „Vetkőzz, akarlak!” helyett odáig, hogy „Vetkőzz, sötéteket mosok!” – hoz szemléletes példát a szakember.

Modern világunkban az internet is egyre jobban beférkőzik életünkbe: összezavarja a tér és idő viszonyokat, kontinenseket ugorhatunk át, miközben az idő elvész, röpül. Ezzel együtt változunk mi is. A közösségi oldalak teret adnak „a társas buksisimogatásnak”, sokan egy-egy jó fotóért akár életüket is kockáztatják. (És ez nem túlzás: 2015-ben cápatámadásban 8, míg szelfikészítés közben 28 ember vesztette életét. Fojtogatós szexben pedig több mint 600-an, de ez egy másik téma.)

„Bármely húzás megváltoztathatja az életed” – szól a Tinder szlogenje. S valóban: karosszékben ülve válogathatunk a nagy ő-k között, immár 2012 óta. A Tinder a gyors szex szinonimájává is vált, létrejöttének elsődleges célja ugyanis Amerikában az volt, hogy munka után randizgatás, párkapcsolat, azaz mindenféle erőfeszítés nélkül létrejöhessen az aktus. Ez pedig mindent megváltoztatott, túl sok randi esetén szereplőválogatássá silányítva a párkeresést.

– A gyors szex veszélye, hogy felborul a sorrend: ha működik a szex, akkor talán meghívom egy kávéra, elviszem moziba és talán egyszer majd megfogom a kezét… Így hogy találhatnánk meg az igazit? – teszi fel a költői kérdést dr. Hevesi Kriszta. – Az együttlét ugyanis pontosan attól jó, hogy vártam, hogy kiérdemeltem, hogy beteljesedett, hogy a másik öröme fontosabb, mint az enyém, hogy a szerelem örömforrássá teszi az egészet. Fordított sorrendnél ez elveszik.

Ma már kultúránk része a szexting, azaz az erotikus képek küldése is. Ha már ilyesmire vetemedünk, néhány szabályt tartsunk be, figyelmeztet a szakember: ne a munkahelyi hálózaton keresztül jutassuk el azt a címzettnek. Részegen ne csináljunk ilyet, mert előfordulhat, hogy másnap már nem leszünk olyan elégedettek a fotóval, s ne nyissunk meg egyszerre több alkalmazást, mert előfordulhat, hogy véletlenül máshova küldjük…

„Csak egy lájkkal indult és a házasságába került…”

– A Tinder vásárlási katalógussá tette az ismerkedést, hiszen azt az érzetet keltheti, hogy ha van jó, biztos van jobb és még jobb. Az ember árucikké vált, lecserélhető – folytatja dr. Hevesi Kriszta. – Ez a szemlélet pedig a nőkre különösen veszélyes, hiszen míg a férfiak külön tudják választani a csak szexet a kapcsolattól, a nőkben szinte mindig ott munkál a folytatás reménye, lehetősége.

Az internet megváltoztatta veszekedéseinket is

Fotó: Shutterstock

„Csak egy lájkkal indult és a házasságába került…” Dr. Hevesi Kriszta szót ejt az online térben elkövetett hűtlenségről is. Kiemeli: az internet megváltoztatta veszekedéseinket is. Régen, ha összevesztünk, elköltöztünk a lakás két távoli sarkába, aztán lassan közeledtünk egymáshoz. Ma mindenki azonnal megy föl a közösségi oldalra, belájkol „két popsit és egy cicit, s amikor az egyik popsi visszalájkol, máris az az érzésem, hogy milyen sok lehetőségem lenne, miközben én ebben a kapcsolatban szenvedek…”

Ez azonban illúzió. A képek már nem a valóságot tükrözik, beállítottak, retusáltak – ezekhez képest a partner nyilván szürkébbnek tűnik, hiszen nem tud egész nap „csücsörítve, pucsítva rohangálni a lakásban”. Ezért őt nem becsüljük. Az interneten másik arcunkat mutatjuk – de melyik a valódi? A közösségi oldalak féltékennyé tesznek és illúziót közvetítenek nekünk. Úgy érezhetjük, mennyi minden kimaradt az életünkből…

Cyberszex és pornó

– A cyberszex sok féltékenységet szül, észrevétlenül öli meg a kapcsolatokat. S egyre több az úgynevezett cyberözvegy: amikor vadidegenekkel, akár a neten igen, de otthon már nincs szex.

Erősen negatív hatást gyakorol a párkapcsolatokra a pornó is. A nőkről azt hiteti el, hogy a férfi minden mozdulatát borzasztóan élvezik, mindig mindenhol kaphatóak a szexre, és minden vadidegenre rávetik magukat, legyen az pizzafutár vagy villanyszerelő.

S hamis képet fest a férfiakról is, a szereplőket ugyanis „egy bizonyos testtáj strapabírósága és mérete alapján választják ki”. Utóbbi kapcsán a szexológus elárulja: egy óvszergyártó nagy nemzetközi felmérése szerint a férfiak kevesebb, mint 1 százalékának van 17 centinél nagyobb pénisze, az átlag „akciósan” 12,7 és 14,2 között van. A pornószínészek nyilván a felső 1 százalékba tartoznak, s ez nem tesz jót a szerényebb, átlagos méretekkel rendelkező néző önbecsülésének.

A férfiak esetében a látvány rendkívül fontos: és míg pornót nézve premier plánban látnak mindent, a valóságban sok esetben csak egy arcot vagy egy hajas fejbőrt… Ráadásul a hétköznapokban nem tudunk olyan gyorsan váltani és olyan változatosak lenni – a partnereket és a pózokat tekintve sem, sorolja dr. Hevesi Kriszta.

Dr. Hevesi Kriszta szerint a kulcsszó: figyelem és szeretet

– Amikor amúgy is probléma, hogyan tartható fenn hosszú távon az érdeklődés, túl erős a konkurencia. A filmek túlingerelnek, hatásukra a való életben az egy szem partner unalmasnak tűnhet… Ezért azt érezzük, nem izgalmas a szexuális életünk – szögezi le a szakember. – A való élet nem ilyen változatos, nem ilyenek a perspektívák és nem minden tökéletes. Arról nem is beszélve, hogy egyre inkább a perverziók válnak természetessé. Kedveltek az animációs rajzfilmek ebben a kategóriában is (2022-ben ez volt a leggyakoribb keresőszó az egyik legnagyobb pornóoldalon), ami függőséget okozhat a fiataloknál. Egyre inkább elveszítjük a szexualitásunkat. És jönnek a szexbabák, ami valós veszéllyé kezd válni, hiszen a gépek szinte mindenben jobbak nálunk. Ha még a szexet is elveszik tőlünk, akkor nagy bajban leszünk. És ez tulajdonképpen már megtörtént: férfi legyen a talpán, aki egy vibrátor rezgésszámát hozni tudja… A hozzám forduló pároknak azt szoktam javasolni: a különféle segédeszközökkel néha-néha lehet színesíteni, kiegészíteni az együttléteket, de ne ahelyett használjuk ezeket. Hiszen alapvetően két dologra van szükségünk: az egyik, hogy figyelmet kapjunk a társunktól, a másik, hogy mindig szeretetet fejezzen ki felénk.

A partnereknek ritkán pont egyforma a libidója, és ez természetes. Aki többet szeretne, az úgy érzi, hogy folyton visszautasítják. A kisebbik étvágyú fél pedig azt érzi: túl van etetve. Emiatt elveszíti a vágyát, étvágyát. S ettől a helyzettől mindkét fél önértékelése csökken: az egyiknek azért, mert visszautasítják, a másiknak azért, mert nem értékelik, hogy megtesz mindent. A recept a szexuálpszichológus szerint, hogy a kisebb étvágyú fél ízléséhez kell igazodni. És ha ő azt tapasztalja, hogy ez jó, akkor növekszik az étvágya. Ugyanakkor, ha azt érzi, hogy erőltetik, akkor a keveset se akarja. A szakember azt mondja, fontos a változatosság, a szenvedély. Gyakran a nő az elnyújtott együttlét, petting során úgy érzi, a férfi csak feladatként teljesíti ezt. A sok intimitás, figyelmesség nagyon kellemes, azonban néha változatosságként jó lehet egy gyors szex, ami pedig azt üzeni felé: de nagyon kívánlak, nem bírok magammal, annyira szép vagy! Továbbá figyelembe kell venni a nők havi hormonális ingadozását, ami eleve más-más hangulatú szexet jelent – ha a férfi erre rá tud hangolódni, akkor nyert ügye van.

A fejfájás többé nem kifogás

– A pornófilmek miatt nagyon sok libidó, vágy vész el – nem kell udvarolni, nem kell megvárni, hogy hazaérjen a másik, nem fájdul meg közben a derekunk… Egyre többször van az, hogy a nő többet szexelne, míg a férfi inkább a pornót választja vagy „fáj a feje”. Ez azonban többé nem kifogás: mivel a szexuális együttlét old minket, a szex, az erek tágulása miatt, elmulasztja a fejfájást. Innentől, ha azt mondjuk: drágám, fáj a fejem, azt is jelentheti, szexeljünk, hogy elmúljon – jegyzi meg mosolyogva a szakember.

A pornófilmek persze a teljesítménykényszer miatt további negatív hatást is gyakorolhatnak a férfiakra. Ez pedig elakadást okozhat, amitől kialakulhat a „szorongjunk együtt” állapot, a „kudarcot” ugyanis mindkét fél magára veszi. (Már nem tetszem neked, nem kívánsz, szeretőd van…, gondolja a nő.) Ami dominóeffektust indít be.

– Bár gyakran halljuk, hogy elég, ha a férfi egy fokkal szebb az ördögnél, azért valljuk be: fontos a külső, hogy adjon magára, otthon is. A nő és a férfi is. Ha elmúlt a vágy, mindig meg szoktam kérdezni: mikor érzed úgy igazán férfinak/nőnek magad? Mert akkor van leginkább kedvünk szexelni. A nők többsége azt emeli ki, hogy amikor csinos, amikor megnézik, amikor bókol a párja, amikor a partner mellett tündökölhet.

Tökéletes boldogság?

Azt gondolnánk, a tökéletes boldogság az, ha mindkét félnek ugyanakkora a szexuális étvágya. Nemzetközi kutatások azonban bebizonyították: ha a férfi kicsit többet szeretne, akkor érzi mindkét fél elégedettnek magát a párkapcsolatban. S bár nem jó, ha mindig a nő kezdeményez, de néha-néha azért jót tesz, mert visszajelzést ad ily’ módon is a férfinak.

– A kapcsolat elején, amikor sok a szex, a férfi több érzelmet él át, és ez lágyítja őt, míg a nőknél a sok bók hatására megemelkedik a tesztoszteronszint. Ilyenkor a két nem libidója kiegyenlítődik, később ez soha nem fordul elő. De mit tehetünk akkor? Fontos a pillantás, ezt tükrözi nyelvünk is: felfalja a tekintetével, tüzes a tekintete, összeakadt a pillantásuk, elveszni a másik tekintetében, megakadt rajta a szeme, belefeledkezik a tekintetébe. Ehhez képest mit csinálunk? Otthon vagyunk és egymásra se nézünk. Pedig amit ki tudunk fejezni a szemünkkel, az sokkal több tud lenni, mint a szavak, mert zsigeri, ősibb szinten működik. És bár nem kell folyton bókolni, de egy-egy különleges pillanatban igen, mert az nagyon megemeli az elégedettséget. Ha az egyik fél stresszes, a másik fáradt, és leülnek beszélgetni, egymás szemébe néznek, egymásra hangolódnak, abból ki tud alakulni bármi... Ha kiszakadunk a hétköznapokból, nyaralunk vagy csak elmegyünk vacsorázni, akkor megint képesek leszünk friss szemmel nézni a másikra. Fontos, hogy jól tudjunk kommunikálni, hogy ki tudjam fejezni, mit jelent nekem a másik. Ismerjük el egymás teljesítményét és azt, mennyit tesz a kapcsolatért. Szükségünk van annak a kifejezésére, mennyire fontos a másik. Ne csak akkor mondjuk el, ha megijedünk, hogy elveszíthetjük.

A párkapcsolati elégedettség íve

Kommunikáció, játék, játékosság. A párkapcsolati elégedettség az idő előrehaladtával nőhet...

Forrás: Shutterstock

– A szerelem csúcsán kerülünk össze, utána az elégedettség rohamosan csökken, megszokjuk, hogy ott van a másik. Elérjük a mélypontot. Kutatások szerint, ha ezt túl tudjuk élni, akkor csigalassúsággal ugyan, de elindul felfele és idős korban akár még magasabban is tud lenni az elégedettség, mint mikor összekerültünk. Mert akkor már ott van, hogy mi mindent éltünk meg együtt, mi mindenben voltunk ott egymás mellett, jóban, rosszban – ad reményt a továbbiakra dr. Hevesi Kriszta. – Kommunikáció, játék, játékosság. Igazából játszótársat keresünk a pajkosságban, a humorban, a nevetésben, hogy jól érezzük magunkat a másikkal. És az önfeledtség, a jó kapcsolat, a huncutság segít minket abban, hogy a testiség is jól működjön. Ez az, amit kívánok önöknek!

Szexből doktorált Dr. Hevesi Krisztina egészségfejlesztő szakpszichológus, egyetemi oktató, végzettsége szerint közgazdász, újságíró, pszichológus és pszichológia tanár; majd sportszakpszichológus és egészségfejlesztő szakpszichológus képzettséget szerzett. Az ELTE PPK Személyiség és Egészségpszichológiai Tanszék és az ELTE PPK Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet oktatója, egyetemi adjunktus. Kiemelt kutatási területe a stressz és a megküzdés, valamint a fizikai aktivitás és a szexuális elégedettség szerepe a jól-létben, mentális egészségben. Alapító tagja a Magyar Pszichológia Társaság Egészségpszichológiai szekciójának. Mint mondja, egyik első volt, aki szexből doktorált, s a közelmúltban habilitált is belőle, summa cum laude.

Dr. Hevesi Kriszta könyvei: