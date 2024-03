Dr. Hevesi Krisztina, hazánk első számú szexuálpszichológusa tartott Intimitás hosszú távon - Hogyan tartsuk életben a szenvedélyt párkapcsolatunkban? címmel előadást kedden este a Keresztury VMK-ban. A könnyed humorral fűszerezett, ám komoly párkapcsolati témákat is boncolgató esten a szakember bonyolult érzések és vágyak labirintusában vezette körbe zömében nőkből álló hallgatóságát, rávilágítva egyebek mellett arra, milyen összekapcsolódás van a szexualitás és az emberi psziché között. Az előadó szólt arról is, milyen hatásokat gyakorol ránk a modern kor pornó- és internetkultúrája, s a jelenlévők ahhoz is kaphattak tippeket, hogyan tehetnek a hosszú távú párkapcsolatok ellaposodása, kiürülése ellen.