A megyei polgárőr szövetség elnöksége – a tavalyi munka értékelése nyomán – javasolta a zalaapáti egyesületet e rangos, országos elismerésre. Mint Bóbics Zoltán, a zalai szövetség elnökhelyettese elmondta: kiváló munkát végeztek, sok órát töltöttek szolgálatban s minden mutató alapján rászolgáltak erre a kitüntetésre. További apropót jelentett, hogy az apáti szervezet immáron húsz éve, 2003 óta működik.

Pordán József elnök arról is szólt, jelenleg 26 polgárőr szolgálja a települést: a járőrözés mellett például segítve az időseket s a rendezvények biztosítását is. Az általuk gyűjtött információkat pedig rendszeresen megosztják a rendőrséggel, s több bűnelkövető leleplezésében, elfogásában is közreműködtek az elmúlt esztendőkben.

Garázdaságok, lopások felderítésében, illetve a hatóság által keresett személyek megtalálásában is segítenek a zalaapáti polgárőrök. Pordán József kiemelte, a községben nem éjszaka történnek bűncselekmények, hanem jobbára este 10 óráig.

– Közösségünk az összetartó erőre épít, s mindannyiunkat az motivál, hogy a falu s az itt lakók érdekében dolgozunk, szolgálunk, ott vagyunk például az iskolánál is a tanítási idő kezdetén és végén – szögezte le az elnök. – Olykor, ha a rendőrség kéri, a környező településeken is besegítünk, s részt veszünk rendezvények biztosításában, vagy a hatóság munkáját segítjük. Sőt, ha valaki nyaralni megy, és ezt jelzi nekünk, szemmel tartjuk az ingatlanát.

Vincze Tibor, Zalaapáti polgármestere – aki a kezdetek óta tagja az egyesületnek – kijelentette, a községben nagyra becsülik a polgárőrök sokrétű munkáját, amit az önkormányzat, erejéhez mérten, anyagilag is támogat. Hangsúlyozta:

egyszerű, becsületes, szerény emberek áldoznak idejükből a közösségért, védve az itt élőket, vagyonukat s akár testi épségüket.

Ezt a díjat a Zalaapáti Polgárőr Egyesület a két évtizeden át betegsége ellenére is aktívan szolgáló Székely Béla emlékének ajánlja, s pénteki temetésén ezt az elismerést elhelyezik a ravatalánál.