Mielőtt viszont rátérnék erre, kicsit essék szó a téli szünetről. Ami meglehetősen hosszúra nyúlt, gyakorlatilag négy hónaposra, hiszen az utolsó őszi fordulót november 4-5-én rendezték. A holtszezon sem maradt tétlen a megye labdarúgásában, hiszen az MLSZ Zala Vármegyei Igazgatósága decemberben ismét átadta a Zala Megye Labdarúgásáért-díjat, januárban pedig két nagyobb eseményt is rendezett. Lentiben a Zala Kupa nemzetközi játékvezetői-tornát, Keszthelyen pedig a vármegyei igazgatóságok téli terembajnokságát. Szakmai szempontból pedig januárban alapfokú MLSZ játékvezetői tanfolyam indult Zalában is, amely nemrég zárult és húsz ifjú játékvezetővel gazdagodott szűkebb régiónk. Mindez Szekeres Szabolcs, ZVI igazgatója szerint is jó hír, hiszen enyhültek a létszámhiányból eredő gondjaik. Alapfokú edzői tanfolyam (grassroot), illetve sportszervezői kurzus is indult és zajlik.

A tabella

A vármegyei igazgató arról is beszélt, hogy próbálnak egyeztetni a csapatokkal is, hogy az U19-es bajnokság miként folytatódjon a nyártól. Több együttes is a regionális utánpótlás-bajnokságba nevezte be csapatait, így értelemszerűen nem a megyei bajnokságban játszanak hétről hétre. Már most újabbak jelezték, hogy ők is inkább a regionális pontvadászatot szeretnék választani. Az pedig nem lenne jó, ha a megyei U19-es bajnokság létszáma a kritikus létszám alá (8-9 csapat) csökkenne. A ZVI megrendezte idén télen is a Téli Műfüves Bajnokságot, melyre 3 csoportban 18 csapat nevezett be. Ezen felül 6 korcsoportban 97 csapat nevezése mellett rendezték meg az utánpótlás futsalbajnokságokat tornarendszerben, ezzel biztosítva, hogy a fiatalok a téli időszakban se szakadjanak el a labdarúgástól.

Azonban egyelőre itt a tavasz és a rajt ideje és most ez a legfontosabb esemény a megye labdarúgásában. Nemcsak az I. osztályban kezdődik meg a tavaszi szezon, hanem a másod- és a harmadik osztályban is. Mondhatni, hogy a futballban is "berobban" a tavasz, és az I. osztályban mindjárt egy rangadó következik. Szombaton az éllovas Technoroll Teskánd a harmadik helyezett Csesztreget fogadja. Noha jelenleg a két csapat között öt pont a különbség, egy esetleges vendégsikerrel újra nyílt lenne minden a bajnoki címért zajló versenyben. Az ősszel a Teskánd és a második Zalaszentgrót éppen a hajrára vesztett pontokat, így a Csesztreg-Szepetnek-Hévíz hármas közelebb tudott kerülni az első két helyezetthez.

Ami a kereteket illet, a télen megszokott visszafogottság volt a jellemző az átigazolások tekintetében. Természetesen, aki tudott erősített. A Teskándnál nem történt nagy változás a télen, erősített és csak egy játékos távozott.

Technoroll Teskánd KSE

Érkezett: Töttő Levente (ZTE FC II.), Orbán Dániel (Tarr Andráshida SC), Csonka Csaba (Zalalövő), Soós Dominik, Nagy Balázs Gergely (mindketten az U19-es csapatból).

Távozott: Megyesi Xavér (Ausztria).

Edző: Deák Ádám.

Zalaszentgrót

Érkezett: Czibor Zoltán (Ausztria), Garai Viktor (Vindornyaszőlős).

Távozott: Fábián Kristóf (Andráshida SC), Kiss Levente (Andráshida TE), Pődör Regő (Ausztria).

Edző: Bencze Péter.

Csesztreg KSE

Érkezett: Orbán Erik (Tarr Andráshida SC).

Távozott: -

Edző: Tamás Tamás.

Szepetnek

Érkezett: –.

Távozott: Pál Flórián (Csurgó).

Edző: Németh István.

Hévíz

Érkezett: Kovács Bence (Cserszegtomaj).

Távozott: Baki Róbert (Gyenesdiás).

Edző: Damina László.

Zalalövő

Érkezett: Stummer Krisztián (Zalalövő U19), Péter Bertalan (Zalalövő U19).

Távozott: Szemes Bence (Teskánd), Csonka Csaba (Teskánd), Bakó Barnabás (Ausztria), Járfás Gergő (Szekszárd).

Edző: Ostrom János.

Semjénháza

Érkezett: Kretz Bálint (Ausztria), Pál Béla (Tác-Csősz Gorsium SE).

Távozott: Szőke Ádám (Ausztria).

Játékos-edző: Kovács György.

Tarr Andráshida SC

Érkezett: Fábián Kristóf (Zalaszentgrót), Szőke Marcell, Szakony Milán, Lipták Barnabás, Zsuppán Flórián (az U19-es csapatból felkerültek).

Távozott: Orbán Erik (Csesztreg), Fekete Flórián (Nagykapornak).

Edző: László Dávid.

Kinizsi Gyenesdiás

Érkezett: Sipőcz Gábor (Zalaapáti), Baki Róbert (Hévíz), Nagy Gergő (Budapest).

Távozott: Kiss Péter (abbahagyta a játékot), Hegyi Zsolt (tartós sérülés miatt nem áll rendelkezésre tavasszal).

Edző: Kocsis Norbert.

Flexibil-Top Zalakomár

Érkezett: –.

Távozott: –.

Játékos-edző: Horváth Zsolt.

Lenti TE

Érkezett: Berkes Marcell (Csesztreg).

Távozott: Nagy Martin (Ausztria), Kovács Erik (Pórszombat).

Edző: Szabó István.

Horváth-Méh Kiskanizsai Sáskák

Érkezett: Németh Dávid (Murakeresztúr).

Távozott: –.

Játékos-edző: Rácz Szabolcs.

Magnetic Andráshida TE

Érkezett: Karvalics Barnabás (Körmend), Szemes Marcell (ZTE FC), Kiss Levente (Zalaszentgrót).

Távozott: Toplak Bence (Gellénháza), Toplak Gergő (Gellénháza).

Edző: Szabó II Zsolt.

Deák-Gizmó Murakeresztúr

Érkezett: Török Márió (Becsehely).

Távozott: Németh Dávid (Kiskanizsa), Molnár Károly (Belezna), Szilveszter Sándor (abbahagyta).

Edző: Visnovics László.