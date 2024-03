A zalai motorosok mellett Vasból is érkeztek résztvevők, összesen több mint százötvenen, mellettük 16 quados és számos gazdálkodó sorakozott fel a Szent László-templom mellett, utóbbiak mezőgazdasági gépeikre kérték az áldást. A szentmise előtt a járművek közös túrára indultak, bejárva a térség településeit, köztük Nemeshetést, Kisbucsát, Pölöskét és Nemessándorházát, a napot pedig agapé zárta a templomkertben, majd a motorosok hosszabb kirándulásra indultak, érintve például Letenyét és Körmendet is.

A templomkertben mintegy kétszáz jármű sorakozott fel, ezeket dr. Takáts István (hátul) áldotta meg. A ministránsok élén Tódor Szabolcs látható

Forrás: Szent László plébánia

– Tudjuk jól, a közlekedés veszélyes üzem, kivált motorral, és olykor nem elég a kellő odafigyelés, a szabályok betartása, ennél több is kell, hogy az ember épségben elérje a célját. Ugyanígy van a földön dolgozó ember is, aki a munkáját végzi. Az áldásra, a Jóisten oltalmára mindannyiunknak szüksége van, pláne annak fényében, hogy látjuk, milyen sok a baleset – emelte ki Tódor Szabolcs, Búcsúszentlászló plébánosa. – Látható volt vasárnap is, ez az élmény feltöltötte, örömmel ajándékozta meg a résztvevőket.

Szabolcs atya a nagyböjtben igyekezett gazdag lelki programot kínálni a híveknek. Szinte minden hétvégén más-más pap mutatott be szentmisét Búcsúszentlászlón, „hogy a hívek mástól is halljanak tanítást vagy éppen új dolgokat”. Péntekenként a helyi iskolásokkal, osztályonként felváltva járták s járják végig a kálváriát, nagypénteken pedig a pedagógusok vezetésével tartanak szabadtéri keresztutat, amelyen az intézmény teljes közössége, s mellettük persze a hívek is részt vesznek. E héten bekapcsolódnak majd a keszthelyi városi keresztútba is, amelyet dr. Udvardy György veszprémi érsek vezet.

Virágvasárnapon Búcsúszentlászlón is felcsendül a passió, nagyszombaton pedig Nagykapornakon 17 órától, a kegytemplomban ezt követően, 19 óra körül kezdődik az egyházi év leghosszabb szertartása, amely mindkét településen körmenettel zárul.