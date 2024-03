– Igyekszünk, hogy minél több különleges élményben legyen része a szívműtéten vagy szívinfarktuson átesett sorstársaknak. Karácsonyi ajándékként például jeles zalai művészeket, két éve Szabolcs Pétert szobrászt, tavaly Németh János keramikust hívtuk meg vendégnek az adventi ünnepségünkre. Az idén keresve sem lehetett volna aktuálisabb nőnapi ajándékot találni, mint a bátor, hős elődeink életét elénk táró kiállítás közös megtekintését, méghozzá, mintegy prémiumként, a bemutató megálmodói, kurátorai és rendezői: Béres Katalin és Erős Krisztina történész, valamint Kiss Nóra néprajzkutató tárlatvezetésével – magyarázta Pusztainé Sümeghy Valéria, az egyesület elnöke.

a Zalai Nyitott Szív Egyesület tagjai a Göcseji Múzeumban

Fotó: Fincza Zsuzsa

Mint kiderült, a rendezők örömére, nagy népszerűségnek örvend a kiállítás, a Zalai Nyitott Szív Egyesület a 17. csoport, amely a januári megnyitó óta közösen ismerkedett a kilenc hölgy enteriőrökkel, hátrahagyott tárgyi emlékeikkel bemutatott izgalmas sorsával. A kiállítás persze egyénileg is megtekinthető, akkor a modern technika segítségével maguk a főszereplők „mesélik el” életük történetét. A betegegyesületnek külön kényeztetésben is része volt: a többség ülve hallgathatta az előadásokat, amúgy minden pont úgy zajlott, ahogy a rendezők remélték: a vendégek többször közbe-közbeszóltak – volt, aki a Saly-nővérek műtermében készült fotográfiákat említette, Pusztainé Sümeghy Valériának pedig az egyik bemutatott hölgy: Fráter Blanka volt az óvónője. A hasonló emlékeket, az emléktárgyakkal együtt máskor és mástól is örömmel fogadják a kiállítás kurátorai. Az utód nélkül kihalt Saly család megváltatlan sírja miatt többen aggódtak. Megnyugtatásukra Béres Katalin, mint az illetékes munkacsoport tagja elmondta, már biztos, hogy városi védettség alá helyezik Zalaegerszeg neves fényképész­famíliájának Göcseji temetőben lévő nyughelyét, hiszen hagyatékuk – fotóik, műtermi felszerelésük (a kiállításon is megtekinthető) a város értékeit gazdagítják.

A Saly-nővérek egykori műterme és több, általuk készített fotó is látható az enteriőrben

Fotó: Fincza Zsuzsa

A közös múzeumlátogatás után az egyesület vezetője mintegy további ajándékként átadta Németh János meghívását: a Kossuth-díjas keramikusművész szívesen látja 90. születésnapi kiállításán az egész társaságot, melynek tagjaival adventkor olyan jól érezték magukat.