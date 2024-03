A zalai Leader egyesület választása elsősorban azért esett az erdélyiekre, mert a két térség között van már kapcsolat, a Göcsej-Zalamente Leader Egyesülethez tartozó Zalalövő és Kibéd testvértelepülési viszonyt ápol egymással. A zalai delegációt ennek okán Gyarmati Antal zalalövői polgármester – aki egyben a Göcsej-Zalamente Leader Egyesület elnöke is – vezette, míg további tagjai Rózsás Miklós munkaszervezet-vezető, Kiss-Molnár István, a Zala-Völgye Digitális Értéktár tartalomfejlesztője és Gál Roland, az értéktár 3D-s anyagainak készítője voltak. A találkozón a házigazdák részéről az ottani Leader egyesület elnöke, Kibéd polgármestere, Dósa Sándor, valamint Berei Brigitta irodavezető, Szilveszter László, a helyi református egyházközség főgondnoka, illetve a helyi önkormányzati hivatalt képviselő Orbán Sándor és Dósa Dénes volt jelen.

- A látogatásunk elsődleges célja az volt, hogy a Göcsej-Zalamente Leader Egyesület hivatalosan is felvegye a kapcsolatot az erdélyi Kis-Küküllő Balavásár – Sóvárad Egyesülettel egy közös nemzetközi, a néphagyományokon és kulturális tevékenységeken alapuló jövőbeni projekt kidolgozása érdekében – mondta Gyarmati Antal. – Ebben a projektben, aminek egy digitális értéktár is részét képezné, a két Leader egyesület mellett Zalalövő és Kibéd település önkormányzata venne részt. Az erdélyi tárgyalásaink során emellett számos olyan további témát érintettünk, amelyben véleményünk szerint szintén tudnánk együttműködni a jövőben. Felmerült a gondolata például a helyi termékek egymás közötti népszerűsítésének, hiszen azok a nemzetközi kereskedelemben kevésbé játszanak szerepet, de a gasztronómia vagy a hitélet is kínál további lehetőségeket.

Gyarmati Antal hozzátette: a látogatásuk során megkoszorúzták az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékére emelt kibédi emlékművet, készítettek felvételeket a tervezett digitális értéktárhoz az ottani templomról és környezetéről, illetve arról is megállapodtak, hogy a pályázat benyújtása érdekében témafelelősöket jelölnek ki az egyes feladatok elvégzésére.