A két település jó kapcsolatot ápol egymással, ami megmutatkozik abban is, hogy ellátogatnak egymás szakköreire, amelyek a Nemzeti Művelődési Intézet keretében valósulnak meg mindkét faluban. Tavaly, egymás meghívásának eleget téve, részt vettek Kispáliban a papírfonó szakkör záró kiállításán, a kispáliak pedig a vasboldogasszonyi gyöngyfűző szakkör záró eseményén voltak jelen az elmúlt évben. Az idei gyertyaöntő szakkör munkája is végéhez közeledik, hiszen a 20 alkalomból a 18. volt az, amelyen sós és édes süteményekkel vendégül látták kispáli barátaikat. Még időpontja nincsen, de ezúttal is kiállítással, a programban résztvevő öt hölgy által készített gyertyák bemutatásával zárják a szakkört Vasboldogasszonyban. A települési találkozón jelen volt Németh Zsolt polgármester, valamint Horváth Zsuzsanna, Kispáli polgármestere is.