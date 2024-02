Az intézmény második alkalommal szervezte meg a felnőtt asztalosipari képzést, amelyhez meglévő szakirányú végzettség nem kell, a résztvevők ezúttal is sokféle területről (szociális munkás, mérnök, tanár) jöttek, mondta el Mozsdényi Attila, a faipari gyakorlati oktatást koordináló igazgatóhelyettes.

- Nagyon jó kis csapat jött össze ezúttal is. A tíz fő az interaktív írásbeli vizsgát február 7-én teljesítette, ma pedig a gyakorlatit egy fiókos éjjeli szekrény elkészítésével. Az elméleti ismeretek megszerzése mellett hatféle portfólió terméket is kellett készíteni év közben, többek között szerszámos ládát, ívelt ablakot, illetve a vizsgaremekeken is dolgozniuk kellett a műszaki tervezésen át a kivitelezésig. Ebben a feladatban a használhatóság mellett a szakmai kritériumok kaptak nagyobb hangsúlyt, például, hogy a termék tömörfából vagy furnérozott faforgácslapból készüljön, illetve tartalmazzon faipari szerkezeti kötéseket.

Sipos Zoltán, már túl a gyakorlati vizsgán, Illés és Ádám fiainak mutatja a vizsgaremekeket. Előtérben a mérlegjáték

Fotó: Antal Lívia

Mindig is vonzódott a fához, mint alapanyaghoz is, és nagyon szeret alkotni, mondta el Ács Lívia Kitti. Mesterremeknek

egy mérlegjátékot készített. Ez egyben oktató eszköz, akár diákok számára is, mert a különböző fafajokkal való játék során jellegzetes tulajdonságaik (sűrűség, kinézet stb.) ismerhetők meg.

Kurnát Miklóséknál családi hagyomány a fával való foglalatosság. Édesapja többek között egy padot faragott, amelyen gyakorta üldögéltek. Örül, annak, hogy felnőttként lehetősége nyílt a faipari szakmát jobban megismerni. Vizsgaremekként előszobai szekrényt készített, formabontó stílusban.