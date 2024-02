Horváth Zoltán, a település polgármestere elmondta: ennek okán kétszeresen is közösségkovácsoló rendezvény volt a disznóvágás, hiszen ahogy a munkát is megosztották egymás között a község lakói, úgy annak gyümölcsét is együtt élvezhették. Ráadásul itt még zenei kíséret is járult a disznótor mellé, a falu népszerű harmonikása, Virrasztó László szórakoztatta a résztvevőket.

- Ma már faluhelyen is egyre kevesebben tartanak disznót, így a disznóvágások hagyománya is mind inkább feledésbe merül – magyarázta a polgármester. – Ezzel a rendezvénnyel arra is lehetőséget kívánunk biztosítani, hogy akinek van hozzá kedve, bekapcsolódhasson a munkába, vagy akár csak szemlélődőként vegyen részt rajta, s azokat is szívesen látjuk, akik még sosem voltak disznóvágáson, de érdeklődnek utána. Az esti közös vacsora pedig jó alkalom egy beszélgetésre, a baráti kapcsolatok elmélyítésére.

Bár a teendőket felosztották maguk között a falubeliek, de Németh János személyében olyan böllért is felfogadtak, aki irányította a haszonállat feldolgozásának menetét. A hentesnek nagy tapasztalata van a disznóvágásokat illetően, számos helyen vezényelt már le hasonló munkafolyamatot.

- Egyre gyakoribbá válik, hogy egy-egy család megvesz egy gazdálkodótól egy disznót, majd azt saját maguk dolgozzák fel – magyarázta a böllér. – Ennek elsősorban az az oka, hogy ilyenkor saját maguk dönthetik el, hogy mennyi sonkát és mennyi szalonnát hagyjanak meg, mint ahogy azt is, hogy milyen ízesítéssel készüljön a kolbász és a hurka. Én általában adok neki egy alapot, aztán ahol csípősebben szeretik, ott több csípős paprikát teszünk még hozzá, ahol kevésbé, ott pedig kevesebbet.

Németh János hozzátette: vannak tradicionális ételek, amelyek a disznótorhoz kötődnek. Ilyen a húsos káposzta, a vese-velő vagy a resztelt máj. A régi tartósító praktikák egy része is megmaradt. A sonkát, szalonnát és a kolbászt továbbra is füstöljük, hiszen az ízhatás miatt annak is fontos szerepe van. Sokan kedvelik a disznósajtot és a kocsonyát is, előbbibe fejhúst, bőrt, bőrkét, szívet, nyelvet teszünk, de ugyanúgy kell hozzá hús is, míg a kocsonyába nyers és füstöltbőr, illetve köröm kerül.