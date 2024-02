A program szervezője, Völgyi Éva Csilla lapunknak elmondta: a pálinkamustrát egyrészt azért rendezik meg, hogy a gazdák reális képet kapjanak az általuk készített italokról, ugyanakkor közösségerősítő is a program, hiszen az eredményhirdetést követően vacsorára is meghívják a résztvevőket, akik meg is kóstolhatják egymás italait.

– A minősítés a délután folyamán, zárt ajtók mögött zajlik – tette hozzá Völgyi Éva Csilla. – Az italokat két kategóriában, illat, íz, zamat és összhatás alapján értékelik az általunk felkért szakértők, Völgyi Zoltán gyümölcspálinka-gyártó, aki egyben egy szeszfőzde vezetője, valamint Boha Gyula becsehelyi borász.

A tavalyi év nem kedvezett a pálinkának

A kóstolt italok kapcsán Völgyi Zoltán elmondta: a 2023-as év nem kedvezett a pálinkának, hiszen a rendkívül sok csapadék, illetve a szélsőséges meleg, s az azt követő hideg időjárás olyan beltartalmi értéket adott a gyümölcsöknek, ami miatt nem tudták a megszokott minőséget produkálni. Emiatt célszerű volt a cefrézés során segédanyagot, enzimeket, élesztőket használni. Azt is hozzátette: az idei mustrán viszonylag sok ágyas pálinka vagy likőr került eléjük. Ezeknek az ízesített szeszes alapú italoknak a XVIII-XIX. századig nagy hagyománya volt hazánkban, a kocsmákban közel ötven saját készítésű likőrt tartottak, ám a Monarchia megszűnése után a törvényi szabályozás miatt háttérbe szorult ez a receptúra, s csak az utóbbi évtizedekben kezdjük újra felfedezni.

– A likőröket tőlünk északabbra általában gabonaszeszből készítik – magyarázta tovább a szakértő. – Nálunk gyümölcspálinka adja az alapját, ami magasabb értéket képvisel. Ezt ízesítik különböző gyógy- és fűszernövényekkel, aminek köszönhetően rendkívül izgalmas ízvilág érhető el. Ezen a mustrán is találkoztunk egészen különleges kompozíciókkal, amelyek ízét például a levendula, a fenyőrügy vagy a zsálya adta meg.

Mitől lesz jó a pálinka?

A zsűri az ötven kóstolt mintából 16-ot jutalmazott oklevéllel. Nyolc kapott bronz, 12 ezüst, illetve 14 arany minősítést. A legjobb pálinkának Fehér János cseresznyéjét, a legjobb likőrnek Székely Anna mézes ágyas fenyőrügy pálinkáját választották. Fehér János szerint a siker titka a jó alapanyag és a folyamatos odafigyelés.

– Még az apám ültette azokat a cseresznyefákat, amelyekről a gyümölcsöt szedtem – tette hozzá. – Ahhoz, hogy jó pálinkaanyagot kapjunk, egy kicsit engedni kell túlérni a gyümölcsöt, azért naponta kell figyelni rá. Ha lehullik a földre, meg kell mosni, le kell öblíteni, majd a vizet lecsurgatni róla, és hagyni, hogy megszáradjon. Ez babra munka, rengeteg időt töltöttem el létrán állva, de úgy tűnik, megérte. 2022-ben szedtük ezt a cseresznyét, s a cefrézés után hamar ki is főzettem a pálinkát, én ugyanis azt vallom, jobb, ha a főzést profira bízzuk.