A tavalyi Petőfi 200 évforduló kapcsán Kamuti Gyula is figyelemmel kísérte az emlékező eseményeket, újraolvasta a Petőfi-köteteket.

Szerkesztőségünkhöz is eljuttatta saját versét, mely Petőfi gondolatmenete kapcsán fogalmazódott meg benne.

Kamuti Gyula kalandos életéről 2021-ben számoltunk be olvasóinknak , a korábbi cikk EZEN a linken olvasható.