A Nap a Naprendszer központi csillaga. Az ember ősidők hasznosítja fényerejét, energiáját egyre több célra, egyre fejlettebb technológiákkal. Kezdetben az idő múlásának mérését oldották meg árnyékot mutató nyalábaival. A Nap járásának megfigyelése az építészetben is jelen volt már régen. A görögök és a kínaiak délre tájolt épületei már a napenergiát használták fel, egyszerre voltak világosak és melegek. Ez az igény vezérli a ma emberét is. Dombokat, völgyeket foglalnak el a napelemparkok, mint Söjtör határában is, ahol a technológiai fejlődés által növekvő villamosáram-szükségletet megújuló energiával kívánják biztosítani.