Annak is érzelmi elköteleződése az oka, hogy mindent gyűjt, ami Hévíz múltját magában őrzi. Igazi lokálpatriótaként még 2002-ben az ő vezetésével alakult meg a Széchenyi Polgári Kör, mely mára már fontos szerepet tölt be a város kulturális életében. A ZAOL Podcast vendége Sebők András, a Széchenyi Polgári Kör Egyesület elnöke, akivel egy múltidézős, nosztalgikus sétára indulunk most Hévízen. Műsorunk első részét itt hallhatják, a folytatást megtalálják a későbbiekben a felületeinken.